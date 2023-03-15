Ümit Özdağ apışıp kalacak! Şimdi anladın mı koçum

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Ümit Özdağ ve benzerlerinin "HÜDA PAR'ın HDP'den farkı ne?" sorusuna gerçekten cevap arıyorsa, her iki partinin küresel emperyalizm karşısındaki duruşuna bakarak aralarındaki farkı kolaylıkla kavrayabileceğini belirtti. Tuna, özetle şunları kaydetti:

"(...) Ümit Özdağ ve benzerleri "HÜDA PAR'ın HDP'den farkı ne?" sorusuna gerçekten cevap arıyorsa, her iki partinin küresel emperyalizm karşısındaki duruşuna bakarak aralarındaki farkı kolaylıkla fehmedebilir.

Her şeyden evvel, HÜDA PAR küresel emperyalizmin desteklediği, "Kara ordumuz" dediği ve binlerce TIR silahla teçhiz ettiği PKK'ya yaslanmıyor.

Bu bir durum tespitinden ibarettir... Yoksa HÜDA PAR'ın çözüm önerilerine karşı çıkabilir, dini temellük etme biçimini beğenmeyebilir, hülasa, hiçbir şekilde sevmeyebilirsiniz.

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Fakat bütün bunlar durum tespiti mesabesindeki gerçekleri değiştirmez.

Unutulmasın ki, vatan derdi söz konusu olduğunda gerisi teferruat kalır. Ya "direnişin saflarında" yer alırsın ya da bozguncuların. Üçüncü saf olmaz. (...)"