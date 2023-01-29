Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada kendi fotoğrafını montajlayarak espirili dille paylaşım yapan kullanıcıyı ciddiye aldı.

Özdağ’ın pahalı bir ayakkabı ve telefon montajı yapılmış olan fotoğrafını paylaşan kullanıcı, “Ben bu saatten sonra Özdağ’a oy vermem bu nedir aga” şeklinde paylaşımda bulundu.

Kullanıcının espirisini anlamayan Özdağ ise sert bir dille, “Bu kadar montaj olduğu belli bir fotoyu ancak bir salak servis eder. Biz salağa salak deriz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan espiriyi anlamayarak ağır ifadeler kullanan Özdağ paylaşımın ardından adeta alay konusu oldu.