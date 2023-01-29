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Gündem Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”
Gündem

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

Sosyal medyada üzerinde oynanmış fotoğrafını esprili bir dille paylaşan kullanıcının şakasını anlamayan Ümit Özdağ, verdiği cevapla alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 11:43:00 -
Ümit Özdağ alay konusu oldu! "Salağa salak deriz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada kendi fotoğrafını montajlayarak espirili dille paylaşım yapan kullanıcıyı ciddiye aldı.

Özdağ’ın pahalı bir ayakkabı ve telefon montajı yapılmış olan fotoğrafını paylaşan kullanıcı, “Ben bu saatten sonra Özdağ’a oy vermem bu nedir aga” şeklinde paylaşımda bulundu.

Kullanıcının espirisini anlamayan Özdağ ise sert bir dille, “Bu kadar montaj olduğu belli bir fotoyu ancak bir salak servis eder. Biz salağa salak deriz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan espiriyi anlamayarak ağır ifadeler kullanan Özdağ paylaşımın ardından adeta alay konusu oldu.

 

 

 

 

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Yorumlar

Necmettin

Ümit Özdağ tetikçi vatan hainidir kendi çiftliğinde ve yardımcının Ağva daki çiftliğinde Afganları çalıştırıpyor bu şerefsizler

HASAN HÜSEYİN KIZILIRMAK

Adam milliyetci imiş.Tam bir karıştırıcı bence.İktidara gelince insan sağlığı için ve dinimizinde haram kıldığı içki ve sigara fiyatlarını indireceklermiş.Bunları üreten dünya karteli abd li firmalar bunu istiyor diye.Bu yüzden insanlar uyuşturucuya başladı diyor bunlar olur ise uyuştucuyu kimse kullanmaz imiş.bu çağda böyle kişiler ...
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