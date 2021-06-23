Ümit Özat'tan Memleket Partisi kararı

Ümit Özat, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde siyaset yapacağı iddia iddialarıyla ilgili "Siyasete girmeyi düşünüyordum, babamın telkinleri ile vazgeçtim. Bana göre olmadığını anladım" dedi...

Teknik Direktör, Fenerbahçe’nin eski kaptanı ve milli futbolcu Ümit Özat, RS FM'de, Sinan Onuş’la Ankara Masası programına konuk oldu. Özat, yeni planının alt liglerde bir kulüp satın almak olduğunu söyleyerek, "Bir kulüp satın almayı düşünüyoruz. Alt liglerde kulüp alıp, bildiğimiz işi yapmak istiyoruz" dedi.

"Çok abarttık"

Özat, EURO 2020'de "0 çeken" A Milli Takım'la ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2020'den puan alamadan ayrılmasının futbolu bilenler için sürpriz olmadığını belirten Özat şunları söyledi:

“Çok abarttık, çok hayal gördük. Milli takım oyuncuları kaliteli oyuncular ama Avrupa Şampiyonası’nda hiçbir zaman çeyrek final oynayacak kapasiteye gelmedik. Avrupa Şampiyonası’na Avrupa’dan takımlar gelir hep ama Dünya Kupası’nda dünyanın her noktasından takımlar geliyor. Tek maç usulü olduğu için de bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Sürprizler çok daha fazladır Dünya Kupası’nda. İtalya’nın, Fransa’nın, Almanya’nın, Belçika’nın olduğu bir turnuvada bunların üstünde yer almak çok büyük başarı olur. Oyuncuları çok da eleştirmemek lazım. Beklenti çok fazlaydı. ‘İtalya bizden çekiniyor, yok Fransa bizden çekiniyor’ deniliyordu; Fransa’yı, Hollanda’yı, İtalya’ya 100 kez oynasan bir iki kere yenebilirsin. Futbolu bilenler için beklenen bir sonuçtu bu. Anormal olan sıfır puanla ayrılmaktı. Türkiye liginde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray’ın her sene ‘Şampiyonlar Ligi’nde şuraya geleceğiz deyip şubatı bile görememesi’ gibi bir şey. Hayal satmayı seviyoruz.“

“Güneş bu kadroyu değerlendiremedi” -

Özat, Teknik Direktör Şenol Güneş için “Güneş bu kadroyu değerlendiremedi” dedi. Güneş’in turnuvada alınan sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu söylediğini anımsatan Özat, şöyle devam etti:

“Bu tarz işlerde başarıyı ne kadar sahiplenirseniz başarısızlığı da o kadar sahipleneceksiniz. Şenol Güneş her zaman doğru insanlarla beraber oldu. Doğru kadroları yakaladı ama ilk defa bu kadroyu değerlendiremedi. ‘Şenol Güneş gönderilsin’ düşüncesini doğru bulmuyorum, devamlılık olmalı. Ne turnuvayı geçseydik Şenol Güneş bugünkünden fazla bir teknik adam olacaktı ne de geçmedik diye yerin dibine sokacağımız bir teknik adam. Geçmişi başarılarla dolu.”

"Tek başına Şenol Güneş’i suçlayamazsınız"

Özat, Şenol Güneş döneminde, 2002 yılında kazanılan dünya üçüncülüğünü hatırlattı ve Avrupa Şampiyonası’na katılan takımlar ile Dünya Kupası’na katılan takımlar arasındaki yapısal farklılığa dikkat çekti:

“O, Dünya Kupası’ydı. Senegal ile oynadık, Japonya ile oynadık, Kosta Rika ile oynadık. İki maçta yenildik, ikisi de Brezilya’ydı. Yendiğimiz takımlara bakın; Japonya, Kosta Rika, Senegal. Başarıyı yadsıyamazsınız ama oraya gelen takımlarla Avrupa Şampiyonası’na gelen takımların kalitesi bir değil. Avrupa Şampiyonası Türkiye için her zaman zor olmuştur. Tek başına Şenol Güneş’i suçlayamazsınız.”

"Ali Koç'un sonu umarım..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kendinden önce başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile aynı hataları yaptığını dile getiren Özat şunları söyledi:

“Bu hataları Aziz Yıldırım da yaptı. Kendi yaptığı stadyumdan, yaptığı hataları neticesinde ceketini alıp, böyle gitmemeliydi. Ali Koç’un sonu umarım Aziz Yıldırım’dan daha kötü olmaz. Umarım başarılı olur. ‘Ali Koç gitsin’ taraftarı değilim. Aziz Yıldırım’ın 20 yıl başkanlık yaptığı yerde Ali Koç da 10 yıl başkanlık yapmalı.”

"Ali Koç kibrinden kurtulsun"

Fenerbahçe yönetiminin ‘Düşmanımın düşmanı dostumdur’ zihniyeti ile yol aldığını ileri süren Özat, “Bu anlayışla kulüp yönetilmez” dedi. Bu iddiasını ise şöyle temellendirdi:

“Bu arkadaşlar, kim ‘Aziz Yıldırım düşmanıyım’ dese iş veriyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur zihniyeti ile kulüp yönetilmez. Sen dua et, sana hatalarını söyleyen biri var. Daha dün Ali Koç istifa diyenlerin hepsi, Ali Koç gelsin diye pankart asanlardı. Ne oldu, 3 yıl mı dayanabildiniz? Ben diyorum ki Ali Koç da 20 yıl kalsın, kalmalı da. Ali Koç şampiyon olursa ilk arayacaklardan biri benim ama kibrinden kurtulsun o da. Politik davranamam, böyle bir yapım yok. Ama bana inansın, yanındaki 30 kişiden 25’i yüzüne gülüp arkasından konuşanlar. Açık ve mertçe söyleyemeyenler. Eleştiriye açık olmayan insan başarılı olamaz.”

"Beni tarihten nasıl sileceksniz"

Fenerbahçe’nin lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium’da Haziran ayında ‘Efsaneler’ isimli bir sweatshirt satışa sunuldu. Sweatshirt’ün üzerinde, Fenerbahçe’den birçok unutulmayan ismin fotoğrafı yer aldı ancak Ümit Özat’ın fotoğrafı yoktu. Özat, "Beni beyinlerden silersiniz de tarihten nasıl sileceksiniz" diye sordu. Özat, şöyle devam etti:

“Ben, efsane değilim, beni neden koysunlar? Ben sadece Fenerbahçelilerin silmeyeceği bir 100. yıl kaptanıyım. Fenerbahçe’de 3 kupa kaldırdım. Kimi efsane görüyorlarsa onlar efsanedir. Haziran’ın sıcağında 600 TL’ye mont yaptılar. Keşke 100 TL’ye, 200 TL’ye yapsalardı da herkes alsaydı. Bu mantaliteyle gittikleri sürece, ayrıştırdıkları sürece, Fenerbahçe hiçbir yere gelemez. Neden diye sormadım bile. Beni beyinden silersiniz de tarihten nasıl sileceksiniz? Troll’ler günü kurtarmanıza yardımcı olur. Geleceği kurtarmanıza yardımcı olmaz. 300-500 tane troll’ü Fenerbahçeli diye adlandırmak doğru değil. Ali Koç rızkını Fenerbahçe’ye veriyor, yanlış yapma hakkı var ama yanlışları devam ettirme hakkı var mı, kendi şirketi gibi yönetebilir mi? Onlara efsane dedikleri için onlar sorgulayamıyorlar. Bir fotoğrafta yer aldıkları için sorgulayamıyorlar. Bir kulübü eski futbolcusu eleştiremiyorsa, o kulüpten hiçbir şey olmaz. Fenerbahçeliler, ondan zenginini getiremeyecekleri için Koç’a sabrediyorlar. Ondan zengini yok, Türkiye’nin en zengin ailesinin çocuğu. Kim gelecek ondan daha zengin, bu paraları kim harcayacak?”

"Bunları söyleyince Ali Koç düşmanı oluyorsun"

Fenerbahçe kulübünün alt yapısından oyuncu yetişmemesini eleştiren Özat, "Bunları söyleyince Ali Koç düşmanı oluyorsun" dedi.

“Siz kupa aldınız da ben mi eleştirdim? 50, 30 ya da 15 milyon dolara oyuncu sattın da ben mi eleştirdim? Genç yetenek buldunuz da ben mi eleştirdim? Ayrımcılık yapmadınız da ben mi eleştirdim. Ben, Fenerbahçe’nin kötülüğü için ne söyleyebilirim? ‘Alt yapıdan oyuncu yetişmiyor’ dendiği zaman ‘Istakoz bile 5 yılda yetişiyor’ diyorsa kulüp başkanı, ben bunu eleştiririm. Türk toplumunun yüzde 99’u ıstakozu nerde görüyor? Hangi insan bunu bağdaştırır? Bari karpuz de, Türk milletine uygun bir şey söyle. Bunları söyleyince Ali Koç düşmanı oluyorsun.”

"Nasıl bir Yıldırım yalakalığı bu anlamadım”

Özat, kendisine yönelik ‘Aziz Yıldırımcı’ iddialarına da tepki gösterdi. Özat, “Aziz Yıldırım ile bir yıldır görüşmüyorum. Pazar günü aradım, en azından babalar günü kutlayayım diye. Neticede büyüğümüz. Aziz Yıldırım döneminde tek görev almayan adam benim. Nasıl bir Yıldırım yalakalığı bu anlamadım” dedi.

“Beni ararlarsa ne tepki vereceğimi bilirler"

Milli futbolcu ve teknik adam Özat, kendisi hakkında yönetim tarafından 'Fenerbahçe düşmanı' algısının yaratıldığını ifade etti:

“Beni ararlarsa ne tepki vereceğimi bilirler, cesaret edemezler. Yüzüne söyleyemeyeceğim bir şeyi arkasından konuşmam çünkü.”

Emre Belözoğlu açıklaması

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in son haftalarında Emre Belözoğlu’nu antrenörlük koltuğuna oturtmasını doğru bulmadığını belirten Özat, “Bu nasıl futbol aklı” diye sordu:

“5 sene önce ‘Dünyanın en büyük takımı Galatasaray’dır diyen adama ‘Fenerbahçe efsanesi’ diye sahip çıkıyorsunuz. Bu ne perhiz ne lahana turşusu? Sahip çıktınız, madem tecrübesizdi, son 10 hafta neden takımın başına getirdiniz? Şampiyon olsa tutacaktınız. Bu nasıl futbol aklı? Göndermek için hoca yaptılar. Bir adamı göndermek istiyorsanız vereceğiniz görev hocalıktır.”

"Sosyal medyada eğleniyorum"

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı da olan Teknik Direktör Ümit Özat, ‘Saygısızlık yapan karşılığını bulur’ dedi ve ekledi:

‘Sosyal medyada eğleniyorum. Saygısızlık yapanın cinsiyeti, yaşı olmaz, karşılığını bulur. Kalbimden ne geçiyorsa lafı yapıştırırım.”

"Siyasete girmekten babam sayesinde vazgeçtim"

Özat, siyasete girip girmeyeceğine ilişkin soruya ise “Bana göre değil” diyerek yanıt verdi:

“Siyasete girmeyi düşünüyordum, babamın telkinleri ile vazgeçtim. Bana göre olmadığını anladım. Farklı alt yapısı var. Bana bir şey katacağını düşünmedim, yarın neler getirir bilmiyorum. Çok ciddi düşündüm. Burada düşman bitmiyor ki, hangi partiye girsen ülkenin yüzde 80’i sana düşman olacak. Bana göre değil.”

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