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Ümit Özat: Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar, ben hiç kırmızı kar görmedim...

Teknik Direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişatı sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 03:57
Ümit Özat: Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar, ben hiç kırmızı kar görmedim...

Fenerbahçe'nin, Akhisarspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından taraftarlar bir kez daha Ersun Yanal'ın göreve gelmesi konusunda yönetime çağrıda bulunurken, teknik direktör Ümit Özat'tan Ersun Yanal'a ağır taş geldi.

Ümit Özat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın durumuyla alakalı olarak, "Kimse kendi kendine gelin güvey olmasın. Fenerbahçe'ye Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar. Ben hiç kırmızı kar görmedim. Onun için hayal görmeyin. Mevzu Aziz Yıldırım, Ali Koç mevzusu değildir. Bir yönetim daha ilk senesinde 3. hocayı arıyorsa sorunu biraz daha farklı yerlerde aramaları lazım." dedi.

"Gerçekleri göz ardı etmemek lazım''

Gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Her teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir. Ancak şunu unutmayın. Fenerbahçe'nin erken şampiyon olan kadrosu dağılmasaydı ondan sonra gelen hocalar da şampiyonluk yaşarlardı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 03:57
  1. Ümit Özat
  2. Fenerbahçe
  3. Akhisarspor
  4. Süper Lig

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