TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Ümit Özat'ın işine son verildi. Peki, Ümit Özat kimdir? Ümit Özat'ın işine neden son verildi?

TFF 1. Lig'de geride kalan 3 haftada 1 galibiyet 2 beraberlikle 5 puan toplayan ve 5.'lik koltuğunda oturan Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi. Adana Demirspor konu hakkında yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu; Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Ümit Özat 30 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Futbola 1988 senesinde Ankaragücü altyapısında başlayan Özat, ilk profesyonel sözleşmesini de 1994 senesinde aynı takımla imzaladı.

1994-95 sezonunda oynadığı Ankaragücü'nde toplam 25 maça çıkan defans oyuncusu, gol bulamadı.

Ardından 1995 senesinde Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Buradan 2001 senesinde ayrılırken toplam 166 maça çıkmış ve 15 gol atmıştı.

2001 senesinde taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Birçok başarı kazandığı Fenerbahçe'de 2001-07 yılları arasında 186 kez forma şansı buldu ve 11 gol attı. Burada oynadığı maçlarda kendisine "Gizli Forvet" lakabı takıldı.

2007 senesinde Alman ekip Köln'e gitti. Burada 30 maçta forma giyen Ümit Özat, 29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında dili boğazına kaçtıktan sonra sahada yere yığıldı. Doktor müdahalesiyle hayata döndü ve futbol hayatına devam edebileceği açıklandı.

11 Kasım 2008 tarihinde saat 5:00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

14 Mart 2009'da aldığı kararla sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıklayan Ümit Özat, aynı sene yardımcı antrenör olarak Ankaragücü'nde çalışmaya başladı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ve yılları sırasıyla;

2009-2010: Ankaragücü (yardımcı antrenör)

2010-2011: Ankaragücü

2012: Manisaspor

2014-2015: Elazığspor

2015: Boluspor

2015: Samsunspor

2016: Mersin İdman Yurdu

2016-17: Gençlerbirliği

2017-2018: Giresunspor

2018-2019: Adana Demirspor