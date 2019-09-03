0553 313 94 23

Ümit Özat kimdir? Ümit Özat'ın işine neden son verildi?

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Ümit Özat'ın işine son verildi. Peki, Ümit Özat kimdir? Ümit Özat'ın işine neden son verildi?

03 Eylül 2019 Salı 16:08
Ümit Özat kimdir? Ümit Özat'ın işine neden son verildi?

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Ümit Özat'ın işine son verildi. Peki, Ümit Özat kimdir? Ümit Özat'ın işine neden son verildi?

TFF 1. Lig'de geride kalan 3 haftada 1 galibiyet 2 beraberlikle 5 puan toplayan ve 5.'lik koltuğunda oturan Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi. Adana Demirspor konu hakkında yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu; Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Ümit Özat kimdir?

Ümit Özat 30 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 

Futbola 1988 senesinde Ankaragücü altyapısında başlayan Özat, ilk profesyonel sözleşmesini de 1994 senesinde aynı takımla imzaladı. 

1994-95 sezonunda oynadığı Ankaragücü'nde toplam 25 maça çıkan defans oyuncusu, gol bulamadı. 

Ardından 1995 senesinde Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Buradan 2001 senesinde ayrılırken toplam 166 maça çıkmış ve 15 gol atmıştı. 

2001 senesinde taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Birçok başarı kazandığı Fenerbahçe'de 2001-07 yılları arasında 186 kez forma şansı buldu ve 11 gol attı. Burada oynadığı maçlarda kendisine "Gizli Forvet" lakabı takıldı. 

2007 senesinde Alman ekip Köln'e gitti. Burada 30 maçta forma giyen Ümit Özat, 29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında dili boğazına kaçtıktan sonra sahada yere yığıldı. Doktor müdahalesiyle hayata döndü ve futbol hayatına devam edebileceği açıklandı. 

11 Kasım 2008 tarihinde saat 5:00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. 

14 Mart 2009'da aldığı kararla sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıklayan Ümit Özat, aynı sene yardımcı antrenör olarak Ankaragücü'nde çalışmaya başladı. 

Teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ve yılları sırasıyla; 

2009-2010: Ankaragücü (yardımcı antrenör) 

2010-2011: Ankaragücü 

2012: Manisaspor 

2014-2015: Elazığspor 

2015: Boluspor 

2015: Samsunspor 

2016: Mersin İdman Yurdu 

2016-17: Gençlerbirliği 

2017-2018: Giresunspor

2018-2019: Adana Demirspor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:08
  1. Samsun
  2. Manisa
  3. Mersin
  4. Giresun
  5. Elazığ
  6. Bolu
  7. Ankara
  8. Adana
  9. Ümit Özat kimdir?
  10. Ümit Özat'ın işine neden son verildi?
  11. Ümit Özat
  12. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Edirne’den
    1. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde..
    2. Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları..
    3. HDP’li başkanlar Avrupa’ya bel..
    4. Hasat sezonunu değerlendiren Çorum..
    5. Eğirdir MAREM’de Şeftali Hasat Bayramı..
    6. HDP'nin kapısına dayandılar! Eyleme..
    7. Ergene Velimeşespor, özel hastane ile..
    8. Çorlu - Ankara uçuşları haftada 5 güne..
    9. Bin 100 metre kotundaki tarlada..
    10. Safranbolu TSO’da "plastik poşet"..
    11. YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!
    12. Birleşik Arap Emirlikleri’nde okul..
    13. Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekibine..
    14. Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye..
    15. Yüz şeklinizin bozulmasını..
    16. Haliç Şadan Kalkavan Turnuvası’nda..
    17. Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü
    18. İzmir sallanıyor! Bir günde 3 deprem
    19. Ergene Velimeşespor’da moraller yerinde
    20. Şehit Mansur Cansız için mevlit..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız