Ümit Özat Adana Demirspor'la anlaştı Giresunspor'dan ayrılan teknik direktör Ümit Özat, 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 42 yaşındaki teknik direktör Ümit Özat'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada: "Adana Demirspor’umuz, Sayın Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak’a bırakmıştır. Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz". denildi.

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