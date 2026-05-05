Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’

Seküler bağnazlığın bayraktarlığını yapan Ömür Gedik, "çocuksuz annelik" adı altında yürütülen küresel yıkım projesine dahil oldu! Kutsal annelik hormonlarını hayvanlarla bir tutan Gedik, "Biz kedimize, köpeğimize de aynı hormonlarla bağlanıyoruz" diyerek aile kavramının köküne dinamit koymaya kalktı.

ANNENİN ŞEFKATİNİ HAYVANLA BİR TUTAN GERİCİ ZİHNİYET!

Yıllardır ‘hayvan sevgisi’ maskesi altında toplumun genetik kodlarıyla oynayan Haçiko Başkanı Ömür Gedik, sonunda baklayı ağzından çıkardı. Seküler yaşam tarzını bir "din" gibi dayatan çevrelerin yeni hedefi, annelik makamını değersizleştirerek toplumu çocuksuzluğa mahkum etmek. Gedik’in "Kediye, köpeğe de aynı hormonlarla bağlanıyoruz" ifadeleri, sadece biyolojik bir cehalet değil, aynı zamanda Türk aile yapısına yapılmış bilinçli bir saldırıdır. Anneliğin o eşsiz, ilahi bağını hayvan sevgisiyle eşitlemeye kalkmak; ne akla ne de vicdana sığar!

"ÇOCUKSUZ ANNELİK" PROPAGANDASIYLA NESLİ HEDEF ALIYORLAR!

İnsan neslinin devamını sağlayan, toplumu ayakta tutan en temel sütun olan "anne-çocuk" bağını koparmak isteyen bu güruh, şimdi de bilimsel kılıflara sığınıyor. Ömür Gedik’in savunduğu bu çarpık anlayış, Batı’da çöken aile yapısının Türkiye’deki şubeliğine soyunmaktır. Kendi marjinal dünyalarında köpeği evlat, kediyi torun yerine koyanlar; bu zehirli fikirlerini "modernlik" ambalajıyla millete pazarlamaya çalışıyor.

"Biz kedimize, köpeğimize de aynı hormonlarla bağlanıyoruz. Yakınımızdaki aile bireylerimize de."

Bu sözler, annelik gibi yüce bir makamı, iletişim stratejileri ve popülist söylemler uğruna nasıl ayaklar altına aldıklarının kanıtıdır. Anneliğin kutsiyeti, bir "hayvan bakıcılığı" seviyesine indirgenemez, esnetilemez ve kirletilemez!

KÜRESEL ŞER ODAKLARININ SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDULAR!

Bosch’un köpekli reklamıyla başlayan, ardından seküler figürlerin desteğiyle büyütülen bu "çocuksuz toplum" projesi, devletin ve milletin ferasetiyle yerle bir edilecek.

Hayvan sevgisini, annelik makamına alternatif olarak sunan bu "hormonal" saçmalıklara geçit yok! Türk milleti, evladını bağrına basan annesiyle; sokağındaki hayvanı ise merhametiyle sever. Ama ikisini asla bir tutmaz, tutanlara da gereken cevabı verir!