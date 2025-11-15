Ümit Milli Takım, kritik maçta Ukrayna’yı tek golle mağlup etti
Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda evinde ağırladığı Ukrayna'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti ve gruptaki konumunu güçlendirdi. Milli takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada, rakip savunmanın hatasını iyi değerlendiren Emirhan İlkhan kaydetti.
Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki zorlu mücadelesinde Ukrayna'yı konuk etti. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, büyük bir çekişmeye sahne oldu.
İLK YARI GOLSÜZ GEÇTİ
Maçın ilk yarısında temsilcimiz, Semih Kılıçsoy'un 24. dakikadaki ortasında Cihan Çanak'ın kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak kaleci gole izin vermedi. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
EMİRHAN İLKHAN KRİZİ ÇÖZDÜ
Karşılaşmanın kilit anı 73. dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan uzun topu rakip savunmanın hatası sayesinde yakalayan Emirhan İlkhan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, Ukrayna karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ümit Milliler, gruptaki yerini sağlamlaştırmış oldu.