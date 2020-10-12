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Spor Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye konuk olacak
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye konuk olacak

Ay-yıldızlı ekip, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:52:23 -
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.

Wolverhampton'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grupta 7 puanla 4. sırada yer alırken, lider İngiltere'nin 19 puanı bulunuyor.

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