Ümit Karan'ın 'Atatürkçüyüm' diyerek tacizden yırtma çabası Altaylı'yı çıldırttı

İstanbul'da oturduğu sitenin resepsiyonistine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan eski milli futbolcu Ümit Karan’ın beraat kararı üst mahkemeden dönmüştü.

İstinaf mahkemesi Karan’ı "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son sözü sorulan Ümit Karan, "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Ben Atatürkçüyüm. Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamalar doğru değildir. Kabul etmiyorum. Ben Survivor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım" diyerek kendini savundu.

Altaylı çileden çıktı

Ümit Karan’ın taciz suçlamasından ceza aldığı adavada kendisini ‘Atatürkçüyüm’ diyerek savunmasına kemalistlerden ses seda çıkmazken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Karan’ı ‘ne alaka?’ diyerek sert bir dille eleştirdi.

İşte Altaylı’nın yazısından o bölüm;

"Ne alaka be Ümit!

Ümit Karan “Basit cinsel taciz”le suçlandığı davada 1 yıl 6 ay hapse mahkum olunca kendini Atatürk’le savunmuş.

Hakim son sözünü sorunca Karan “Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" demiş.

Ne alaka be Ümit kardeşim, ne alaka.

Davacı kadını öpmeye çalışıp çalışmadığını bilemem.

Ama o sırada Atatürk’ün konuya dahil olmadığını bilirim."

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