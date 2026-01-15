  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran açıklaması: “Askeri müdahaleye karşıyız” Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren… MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı
Spor Ümit Karan ve birçok şüpheli adli Tıp’ta! Kan ve saç örnekleri alındı: Dosya kabarıyor
Spor

Ümit Karan ve birçok şüpheli adli Tıp’ta! Kan ve saç örnekleri alındı: Dosya kabarıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'u sarsan uyuşturucu, fuhuş ve casusluk soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan ve beraberindeki şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’na getirildi. "Uyuşturucu ticareti" ve "fuhşa yer temini" gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya olan şüphelilerin kan ve saç örnekleri alınarak numuneleri laboratuvara gönderildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü dev operasyonda gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Aralarında Türk futbolunun tanınmış ismi Ümit Karan’ın da bulunduğu şüpheli grubu, polis eşliğinde getirildikleri kurumda sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu
Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Gündem

Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi

Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

Gündem

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 12 tutuklama

İfadesi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu ve fuhuş sorularına cevap!
İfadesi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu ve fuhuş sorularına cevap!

Gündem

İfadesi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu ve fuhuş sorularına cevap!

İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!
İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

Gündem

İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

FETÖ üyesi askeri öğrenci, uyuşturucuyla yakalandı!
FETÖ üyesi askeri öğrenci, uyuşturucuyla yakalandı!

Yerel

FETÖ üyesi askeri öğrenci, uyuşturucuyla yakalandı!

Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı
Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı

Dünya

Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23