Ümit Karan ve birçok şüpheli adli Tıp’ta! Kan ve saç örnekleri alındı: Dosya kabarıyor

İstanbul Emniyeti Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü dev operasyonda gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Aralarında Türk futbolunun tanınmış ismi Ümit Karan’ın da bulunduğu şüpheli grubu, polis eşliğinde getirildikleri kurumda sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.