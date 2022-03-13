Teknik direktör Ümit Karan yeni bir takımla anlaştı. Futbolseverler ise Ümit Karan’ın çalıştırdığı takımın hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

Ümit Karan hangi takımla anlaştı? Ümit Karan kimdir kaç yaşında?

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ümit Karan 1 ekim 1976'da Berlin'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Berlik ekibi Hertha Zehlendorf'ta başlayan Ümit Karan, 1996'da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 2001'de Galatasaray'a transfer olan Ümit Karan sarı-kırmızılı ekibin formasını 8 yıl giydi. Galatasaray'ın ardından Ankaraspor ve Eskişehir formaları giyen Karan, 2017'de teknik direktörlük kariyerine başladı. Ümit Karan şimdiye kadar Malatyaspor USA, Shukupi, KF Şhupi SK, Menemenspor ve İskenderunspor'u çalıştırdı.