UMH uçakları, Hafter mevzileri vurdu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ülkenin güneyinde Hafter'in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El-Araban bölgesini hedef aldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin güneyinde General Halife Hafter'in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El-Araban bölgesine hava saldırısı düzenledi. UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, UMH'ye ait uçakların gece Hafter'e bağlı güçlerin Cufra Hava Üssü'ndeki mevzilerini, bu sabah da Araban bölgesini vurduğunu belirtti. Öte yandan başkent Trablus'un Suk el-Hamis, İmseyhil ve El-Hille bölgelerinde UMH güçleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında bu sabah yeniden çatışmalar patlak verdi. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de 'Burkan el-Gadab' operasyonunu başlatmıştı.

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