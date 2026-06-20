  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel'in esprisi alay konusu oldu! 'Biz burada kız kıza oturuyoruz' Tarihi İslamabad Mutabakatı sonrası kritik hamle! Dev zirve için telefonlar sustu diplomasi başladı! Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı! Özgür Özel hırsızları bile bile seçtirmiş Londra'da siyasi deprem! İşçi Partisi kaynıyor: Başbakan Starmer'a "istifa et" ablukası! İstanbul'da metro raydan çıktı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, esnaf lokantasında şavurma yerken görüntülendi Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor! Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım Başkan Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı
Dünya Witkoff, İran'la olası görüşmeler için İsviçre'de ABD masaya oturdu
Dünya

Witkoff, İran'la olası görüşmeler için İsviçre'de ABD masaya oturdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Witkoff, İran'la olası görüşmeler için İsviçre'de ABD masaya oturdu

Amerikan haber platformu Axios'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Witkoff'un, İran ile olası bir anlaşma konusunda ilk tur görüşmelerin düzenlenmesinin beklendiği İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü.

Amerikan haber platformu Axios'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Witkoff'un, İran ile olası bir anlaşma konusunda ilk tur görüşmelerin düzenlenmesinin beklendiği İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

Yetkili, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın halihazırda İsviçre'de olduğunu ileri sürerken, ismi açıklanmayan başka bir kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bugün İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak bu planın değişebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin arabuluculuk yapan ülkelerden bir kaynak da Erakçi'nin bazı meslektaşlarına, Lübnan'daki ateşkesin "İran için hayati bir mesele olduğunu ve bunun ABD-İran müzakereleri açısından ya hep ya hiç niteliğinde" olduğunu söylediğini öne sürdü.

İkinci bir kaynak ise İran tarafının İsviçre'ye gitmeden önce ateşkesin yerine getirilmesini istediklerini vurguladıklarını iddia etti.

İRAN ABD ARASINDA MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Mutabakat sonrası Trump'tan şok açıklama! '60 gün içinde anlaşamazsak...'
Mutabakat sonrası Trump'tan şok açıklama! '60 gün içinde anlaşamazsak...'

Dünya

Mutabakat sonrası Trump'tan şok açıklama! '60 gün içinde anlaşamazsak...'

ABD ve İran 14 maddelik mutabakat metninde anlaştı: İmzalar resmen atıldı
ABD ve İran 14 maddelik mutabakat metninde anlaştı: İmzalar resmen atıldı

Gündem

ABD ve İran 14 maddelik mutabakat metninde anlaştı: İmzalar resmen atıldı

İran’dan ABD’ye şartlı mutabakat! Hamaney çizgiyi çekti: Boyun eğmeyiz
İran’dan ABD’ye şartlı mutabakat! Hamaney çizgiyi çekti: Boyun eğmeyiz

Dünya

İran’dan ABD’ye şartlı mutabakat! Hamaney çizgiyi çekti: Boyun eğmeyiz

Tarihi İslamabad Mutabakatı sonrası kritik hamle! Dev zirve için telefonlar sustu diplomasi başladı!
Tarihi İslamabad Mutabakatı sonrası kritik hamle! Dev zirve için telefonlar sustu diplomasi başladı!

Gündem

Tarihi İslamabad Mutabakatı sonrası kritik hamle! Dev zirve için telefonlar sustu diplomasi başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23