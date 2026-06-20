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Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

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IHA Giriş Tarihi:

Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Karabük'te meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları, bir evin duvarı ile çatısına zarar verdi.

#1
Foto - Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Olay, Kartaltepe Mahallesi Cevizlidere Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Yamaçta bulunan Orhan Coşkun'a ait evin yakınındaki toprak zeminde yaşanan kayma nedeniyle kaya parçaları yuvarlanarak yapıya isabet etti.

#3
Foto - Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Kaya parçalarının çarpması sonucu evin duvarında ve çatısında hasar oluştu.

#4
Foto - Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

#5
Foto - Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Coşkun ailesi, hasar gören eve girmekte tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

#6
Foto - Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Fazilet Coşkun, kızını YKS'ye göndermek için kalktıkları sırada ses duyduklarını ve evi terk ettiklerini söyledi.

#7
Foto - Faciadan şans eseri dönüldü Kopan dağ evin içinden geçti

Eşi Orhan Coşkun ise, kendi imkanları ile heyelanın önüne araba lastikleriyle set çekmeye çalıştığını ifade ederek, 30 yıldır yaşadığı evinden başka gidecek yeri olmadığını belirtti.

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