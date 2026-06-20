İbrahim Hacıosmanoğlu'nu yerden yere vurdu: 'Hemen istifa etmelidir!'

A Milli Takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na büyük umutlarla gitti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Millilerimiz ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta ise Paraguay'a 1-0 yenilerek ikinci maçlar sonunda elenmeyi garantiledi. Maç sonrası Ersin Düzen, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adeta içinden geçti. Ersin Düzen, İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ve oyuncuları yerden yere vurdu.

ERSİN DÜZEN'DEN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA TARİHİ AYAR

A Milli Takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na büyük umutlarla gitti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Millilerimiz ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta ise Paraguay'a 1-0 yenilerek ikinci maçlar sonunda elenmeyi garantiledi.

Maç sonrası Ersin Düzen, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adeta içinden geçti. Düzen, İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ve oyuncuları yerden yere vurdu.

İşte Ersin Düzen'in Now Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar:

"Ne Avustralya, ne Paraguay oynadığımız maçlarda bizi şaşırttılar mı oynadıkları oyunla? Hayır. Ne beklediysek, ne konuştuysak aynısını yaşadık mı? Evet. Peki rakiplere dair her şeyi bilmemize rağmen biz neden farklı bir şey gösteremedik? Avustralya maçından farklı olarak biz ne yaptık? Neyi farklı yaptık?"

"Hakan Çalhanoğlu bu maçı nasıl tamamladı birisi bana anlatsın! Orkun Kökçü neden bu kadar geç girdi? Bir anlatsın Montella. Avustralya maçında neyi iyi yaptık da Kerem Aktürkoğlu yine forvette başladı? İlk 11 açıklandığında söyledik. Kerem'in değil Barış Alper'in forvette olması gerektiğini söyledik."

"Bizim Paraguay maçında gole en çok yaklaşan oyuncumuz stoper Merih Demiral oldu uzaktan iki tane şutuyla. Bir de kafa vuruşu var Mert Müldür'ün. Merih'in de kafa vuruşu var son bölümde. 'Pozisyona girdik ama elendik' bununla mı avutacağız kendimizi?"

"Paraguay'a karşı 59. dakikada 1-0 gerideyken Can Uzun ile Deniz Gül oyuna girdiyse, neden Avustralya maçında bu iki oyuncu girmedi? Bu ezbere değişikliklerden kaynaklıdır. Rakibe göre, plana göre bir değişiklik değildir. O zaman yapmadım, şimdi yapayım diye düşünerek yaptığı değişikliklerdir."

"Avustralya maçında oyuna ikinci yarı giriyor Kenan Yıldız, takımın tek iş yapan oyuncusu. Paraguay maçında topu her alan Kenan'a veriyor, başka bir iş yapan yok. İstedikleri kadar gözyaşı döksünler. Böyle bir futbol olmaz! 2 maçta gol atamayıp turnuvaya veda etmek yakışmadı bizim milli takımımıza."

"Günde 15 saat telefon elinde gezmekle, 'Ben daha Türküm' demekle olmuyor bu işler! Bu sadece telefonla vakit geçirmekle olmuyor!"

"Bu işi federasyon da iyi idare edememiştir. Başta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu net bir şekilde söyleyeyim hemen istifa etmelidir! Bu sürecin bu noktaya gelmesinde birinci sorumlu odur. "20 Temmuz'da New York'tan kupayla döneceğiz" diyordu. 20 Haziran'da turnuvaya veda ettik abi biz!"

"Biz birlik beraberlik içerisinde bir şeyleri çözmeye çalışırken ayrıştıran kimdi peki? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu! Türkiye'nin en başarılı teknik adamı Fatih Terim destek verdi diye, bunu kalkıp da başka bir şekilde yorumlayıp toplumu başka bir şeye dönüştürdü. İnsanları akbaba yaptı, insanları sırtlan yaptı! Ne oldu peki? Ne geçti elinize ya?! Şimdi ne diyeceksiniz? Vermeyecek misiniz hesap?"

"Biz maçı aslında dün kaybetmiştik zaten. Montella dün çıktı 'Bize saygı gösterilmedi' dedi. Nasıl saygı gösterilmedi? 80 milyon insan yurt içinde, milyonlarca insan yurt dışında saygı gösterdi. Daha ne yapılması gerekiyordu peki? Herkes sevgi gösterdi. Ne olması gerekiyordu? Bir baksınlar bakalım Afrikalı oyuncular ne şartlarda buraya geldi. Siz bir gün bile yokluk görmediniz, Allah daha çok versin! Ama bu şımarıklık nedir ya? Böyle olmaz!"