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Gündem Kılıçdaroğlu’na akılalmaz sorular! Sözcü TV’de rüşvetçileri aklama telaşı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na akılalmaz sorular! Sözcü TV’de rüşvetçileri aklama telaşı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ekrem İmamoğlu'nun belediye kasasından akıttığı paralarla fonlanan Sözcü TV ekranlarında, kendi mahallelerinin kirli çamaşırlarını gizlemek adına akıllara zarar bir aklama operasyonuna imza atıldı. Canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş sunucuların rüşvet iddialarını sümen altı etme gayretleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kılıçdaroğlu’nun CHP'deki rüşvet çarkını açıkça itiraf etmesine rağmen, ekran başındaki sunucuların rüşvetçileri temize çıkarmak için takındığı tavır ve yönelttiği sorular izleyicileri hayretler içinde bıraktı.

"Rüşvet Alındığı Gerçek, Veren Verdim Diyor"

Canlı yayında fondaş medyanın ipliğini pazara çıkaran diyalog, CHP içindeki şaibeli paralar ve rüşvet iddialarının sorulmasıyla başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisine ve çevresine yönelik rüşvet iddialarına değinirken, "Rüşvet alındığı gerçek, söyleniyor bu" ifadelerini kullandı. Bu net itiraf karşısında panikleyen Sözcü TV sunucusu, skandalı hafifletmek adına hemen araya girerek, "Söyleniyor mu, gerçek mi?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun hiç geri adım atmadan "Gerçek" cevabını vermesi üzerine, köşeye sıkışan sunucu bu kez de "Nereden biliyorsunuz?" diyerek rüşvet iddialarının üstünü örtmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu ise bombayı patlatarak, "Rüşveti veren verdim diyor" şeklinde sarsıcı bir cevap verdi.

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