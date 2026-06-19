Kılıçdaroğlu’na akılalmaz sorular! Sözcü TV’de rüşvetçileri aklama telaşı

Kılıçdaroğlu’nun CHP'deki rüşvet çarkını açıkça itiraf etmesine rağmen, ekran başındaki sunucuların rüşvetçileri temize çıkarmak için takındığı tavır ve yönelttiği sorular izleyicileri hayretler içinde bıraktı.

"Rüşvet Alındığı Gerçek, Veren Verdim Diyor"

Canlı yayında fondaş medyanın ipliğini pazara çıkaran diyalog, CHP içindeki şaibeli paralar ve rüşvet iddialarının sorulmasıyla başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisine ve çevresine yönelik rüşvet iddialarına değinirken, "Rüşvet alındığı gerçek, söyleniyor bu" ifadelerini kullandı. Bu net itiraf karşısında panikleyen Sözcü TV sunucusu, skandalı hafifletmek adına hemen araya girerek, "Söyleniyor mu, gerçek mi?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun hiç geri adım atmadan "Gerçek" cevabını vermesi üzerine, köşeye sıkışan sunucu bu kez de "Nereden biliyorsunuz?" diyerek rüşvet iddialarının üstünü örtmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu ise bombayı patlatarak, "Rüşveti veren verdim diyor" şeklinde sarsıcı bir cevap verdi.