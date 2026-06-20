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Gündem Milli Savunma Bakanı Güler o dizinin setini ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Güler o dizinin setini ziyaret etti

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Milli Savunma Bakanı Güler o dizinin setini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çekimleri TCG İstanbul fırkateyninde devam eden "Operasyon Alesta" dizisinin setini ziyaret etti. Güler, yapımda emeği geçen personele başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanı Güler "Operasyon Alesta" dizisinin setini ziyaret etti. Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Deniz Kuvvetlerini konu alan ve TRT'de yayımlanacak olan "Operasyon Alesta" dizisinin TCG İstanbul fırkateyninde devam eden çekimlerine katıldı.

Dizinin yapımcısı ve oyuncuları tarafından karşılanan Güler, çekimleri yerinde izledi ve yapımda emeği geçen personele başarılar diledi.

Bakan Güler'e ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da eşlik etti.

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