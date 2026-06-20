Teknoloji artık her yerde: Tarlada sıra dışı yöntem
Edirne'de bir çiftçi, dronu sadece tarla çalışması için değil saman balyası taşımak için de kullanıyor. Teknoloji meraklısı çiftçi, balyaları dronla römorkuna yüklüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne'de bir çiftçi, dronu sadece tarla çalışması için değil saman balyası taşımak için de kullanıyor. Teknoloji meraklısı çiftçi, balyaları dronla römorkuna yüklüyor.
Dron yardımıyla saman balyasını bir noktadan başka bir noktaya taşıyan çiftçi, hem zamandan tasarruf etti hem de izleyenlere ilginç görüntüler sundu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı çiftçinin pratik çözümünü takdir etti.
Tarımda teknolojinin kullanımının her geçen gün arttığını belirten vatandaşlar, bu tür yenilikçi uygulamaların gelecekte daha yaygın hale gelebileceğini ifade etti.
Çiftçinin dron ile saman balyası taşıdığı anlar ise izleyenlerden tam not aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23