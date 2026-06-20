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Tarım
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Yeniakit Publisher
Teknoloji artık her yerde: Tarlada sıra dışı yöntem

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IHA Giriş Tarihi:

Teknoloji artık her yerde: Tarlada sıra dışı yöntem

Edirne'de bir çiftçi, dronu sadece tarla çalışması için değil saman balyası taşımak için de kullanıyor. Teknoloji meraklısı çiftçi, balyaları dronla römorkuna yüklüyor.

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Foto - Teknoloji artık her yerde: Tarlada sıra dışı yöntem

Dron yardımıyla saman balyasını bir noktadan başka bir noktaya taşıyan çiftçi, hem zamandan tasarruf etti hem de izleyenlere ilginç görüntüler sundu.

#2
Foto - Teknoloji artık her yerde: Tarlada sıra dışı yöntem

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı çiftçinin pratik çözümünü takdir etti.

#3
Foto - Teknoloji artık her yerde: Tarlada sıra dışı yöntem

Tarımda teknolojinin kullanımının her geçen gün arttığını belirten vatandaşlar, bu tür yenilikçi uygulamaların gelecekte daha yaygın hale gelebileceğini ifade etti.

#4
Foto - Teknoloji artık her yerde: Tarlada sıra dışı yöntem

Çiftçinin dron ile saman balyası taşıdığı anlar ise izleyenlerden tam not aldı.

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