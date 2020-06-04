  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

UMH güçleri Trablus’ta çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler Trablus’u kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter’e ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:14:21 -
UMH güçleri Trablus’ta çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler Trablus’u kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter’e ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.


Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler başkent Trablus’u tamamen kontrol altına aldı. UHM, tarafından yapılan açıklamada Trablus’un güneyinde bulunan bölgelerde Darbeci General Hafter’e ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.


Öte yandan UMH güçleri, Trablus’un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentini kuşatmaya başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı