Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, kaleme aldığı köşe yazısında CHP'de yaşanan ayrışma süreci ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti etrafında ortaya atılan siyasi senaryoları değerlendirdi.

Altınok, son günlerde kamuoyunda dile getirilen "Özgür Özel, CHP'de ileride harekete geçireceği isimleri bilinçli olarak bıraktı" yorumlarının gerçekçi olmadığını belirtti.

"Yeni Parti'yi parlatmak için her yol denendi"

Yazısında, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde kamuoyunu etkilemeye dönük çok sayıda söylemin dolaşıma sokulduğunu ifade eden Altınok, "çekirge istilası", "dolar patlayacak", "Erdoğan ortalıkta görünmüyor" gibi başlıklarla oluşturulan gündemlerin yanı sıra astrologların dahi erken seçim senaryolarına dahil edildiğini belirtti.

Altınok, tüm bu girişimlerin Yeni Parti'nin siyasi ivmesini artırmaya yönelik algı çalışmaları olarak sunulduğunu savundu.

"Truva Atı" senaryosuna itiraz

Köşe yazısında en çok tartışılan konulardan birinin, Özgür Özel'in bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarını CHP'de bilinçli olarak bıraktığı yönündeki yorumlar olduğunu ifade eden Altınok, bu değerlendirmeyi inandırıcı bulmadığını dile getirdi.

Altınok'a göre, partide kalan isimler ortak bir planın parçası değil; herkes kendi siyasi tercihleri doğrultusunda hareket ediyor.

"Uzun vadeli plan yapacak bir süreç yaşanmadı"

Altınok, Özgür Özel'in ayrılık kararının kısa sürede şekillendiğini, yeni partinin adı, logosu ve hukuki altyapısının dahi son aşamada netleştiğini belirterek, böylesine hızlı gelişen bir süreçte uzun vadeli "Truva Atı" planları yapıldığı iddiasının gerçekçi olmadığını savundu.

"Asıl hedef ana muhalefet olmak"

Yazısında Yeni Parti ile CHP arasındaki rekabetin iktidar yarışından çok ana muhalefet pozisyonu üzerinden şekillendiğini ifade eden Altınok, bu nedenle hızlı siyasi konumlanmanın ön planda olduğunu belirtti.

Uzun süre CHP'de kalıp daha sonra toplu geçiş yapılacağı yönündeki senaryoların mevcut siyasi tabloyla örtüşmediğini kaydeden Altınok, bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin CHP'de kalmayı tercih etmesinin kişisel ve siyasi hesaplarla ilgili olduğunu ifade etti.

"Tersine bir hareket daha olası"

Melih Altınok, yazısının sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" söylemi ve parti üzerindeki kurumsal etkisinin, kararsız isimlerin CHP'de kalmasını ya da yeniden partiye yönelmesini sağlayabilecek daha güçlü bir ihtimal olduğunu savundu.