  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuveyt'ten İran yalanlaması Kılıçdaroğlu rozet takarken Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi... CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!" Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası "Siz kimin figüranısınız?" Gürsel Tekin'den 'kirli medya' çıkışı “cast ajansından figüran getirildi" yalanına cevap İzmir'de düzensiz göç operasyonu! 22 kişi yakalandı Çerkezköy'de korku dolu anlar! Yolcu treni raydan çıktı Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder damadını tüfekle vurdu
Gündem Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz
Gündem

Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, CHP'deki ayrışma sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in CHP'de bilinçli olarak bazı isimleri bırakarak ileride harekete geçireceği yönündeki yorumların gerçekçi olmadığını savunan Altınok, "Bu senaryoların siyasi zemini yok" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, kaleme aldığı köşe yazısında CHP'de yaşanan ayrışma süreci ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti etrafında ortaya atılan siyasi senaryoları değerlendirdi.

Altınok, son günlerde kamuoyunda dile getirilen "Özgür Özel, CHP'de ileride harekete geçireceği isimleri bilinçli olarak bıraktı" yorumlarının gerçekçi olmadığını belirtti.

"Yeni Parti'yi parlatmak için her yol denendi"

Yazısında, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde kamuoyunu etkilemeye dönük çok sayıda söylemin dolaşıma sokulduğunu ifade eden Altınok, "çekirge istilası", "dolar patlayacak", "Erdoğan ortalıkta görünmüyor" gibi başlıklarla oluşturulan gündemlerin yanı sıra astrologların dahi erken seçim senaryolarına dahil edildiğini belirtti.

Altınok, tüm bu girişimlerin Yeni Parti'nin siyasi ivmesini artırmaya yönelik algı çalışmaları olarak sunulduğunu savundu.

"Truva Atı" senaryosuna itiraz

Köşe yazısında en çok tartışılan konulardan birinin, Özgür Özel'in bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarını CHP'de bilinçli olarak bıraktığı yönündeki yorumlar olduğunu ifade eden Altınok, bu değerlendirmeyi inandırıcı bulmadığını dile getirdi.

Altınok'a göre, partide kalan isimler ortak bir planın parçası değil; herkes kendi siyasi tercihleri doğrultusunda hareket ediyor.

"Uzun vadeli plan yapacak bir süreç yaşanmadı"

Altınok, Özgür Özel'in ayrılık kararının kısa sürede şekillendiğini, yeni partinin adı, logosu ve hukuki altyapısının dahi son aşamada netleştiğini belirterek, böylesine hızlı gelişen bir süreçte uzun vadeli "Truva Atı" planları yapıldığı iddiasının gerçekçi olmadığını savundu.

"Asıl hedef ana muhalefet olmak"

Yazısında Yeni Parti ile CHP arasındaki rekabetin iktidar yarışından çok ana muhalefet pozisyonu üzerinden şekillendiğini ifade eden Altınok, bu nedenle hızlı siyasi konumlanmanın ön planda olduğunu belirtti.

Uzun süre CHP'de kalıp daha sonra toplu geçiş yapılacağı yönündeki senaryoların mevcut siyasi tabloyla örtüşmediğini kaydeden Altınok, bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin CHP'de kalmayı tercih etmesinin kişisel ve siyasi hesaplarla ilgili olduğunu ifade etti.

"Tersine bir hareket daha olası"

Melih Altınok, yazısının sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" söylemi ve parti üzerindeki kurumsal etkisinin, kararsız isimlerin CHP'de kalmasını ya da yeniden partiye yönelmesini sağlayabilecek daha güçlü bir ihtimal olduğunu savundu.

Özel A takımını belirledi! Yeni Parti’nin MYK’sı belli oldu
Özel A takımını belirledi! Yeni Parti’nin MYK’sı belli oldu

Siyaset

Özel A takımını belirledi! Yeni Parti’nin MYK’sı belli oldu

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

Hukukçular uyardı: İmamoğlu'nun kayıp paraları Yeni Parti'ye mi akacak?
Hukukçular uyardı: İmamoğlu'nun kayıp paraları Yeni Parti'ye mi akacak?

Siyaset

Hukukçular uyardı: İmamoğlu'nun kayıp paraları Yeni Parti'ye mi akacak?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23