  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye
için kalan
Aktüel

UMH güçleri Alasaba kentini Hafter milislerinden kurtardı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Alasaba kentini Darbeci General Hafter’e bağlı milislerden kurtardığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:06:40 -
UMH güçleri Alasaba kentini Hafter milislerinden kurtardı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Alasaba kentini Darbeci General Hafter’e bağlı milislerden kurtardığını açıkladı.



Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. UHM’ye bağlı güçler başkent Trablus’un güneyinde bulunan Alasaba kentini Darbeci General Hafter’e bağlı milislerden kurtardı. UHM Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada UHM’ye bağlı birliklerin başkentin güneyinde bulunan Alasaba kentinde tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Kanunu, hava kuvvetlerinin kaçan Hafter milislerinin takibi için kent çevresinde keşif ve devriye uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti. Operasyon sırasında UMH güçleri çok sayıda askeri araç ele geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı