  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yürekler adeta ağza geldi: Uzungöl'de korku dolu dakikalar

Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı

Olaylı derbi soruşturmasında yeni gelişme! Ali Koç neden sahaya indiğini açıkladı: Soruşturma başlatılmıştı: Kriz fışkırmıştı o gün…

Özgür Özel’e büyük şok! Kimse onu takmadı

Kayseri'deki Suriyelilere yönelik saldırıların arkasından Ümit Özdağ çıktı! Özdağ hedef gösterdi maşaları yaktı

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma oluşturacak '15 Temmuz' kararı! Yazıklar olsun sizlere yahu…

Zincirler Başkan Erdoğan’ın imzasıyla kırıldı! Ayasofya’nın esaretten kurtuluşunun 4. yılı

YÖK'ten üniversitelerle ilgili son dakika kararı: Kapatıldı

Küresel yatırımın yeni rotası Türkiye

Bir il nefesini tuttu: Yerin 2750 metre altına inilecek! Herkes 'toprağın altından fışkıracak' diyor
Dünya UMED'den Meta'ya İsrail şamarı
Dünya

UMED'den Meta'ya İsrail şamarı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 16:31:00 -
UMED'den Meta'ya İsrail şamarı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Meta'nın 'siyonist' kelimesinin 'nefret söylemi ve hakaret' anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını duyurmasına tepki gösterdi.

UMED, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın işgalci İsrail'e kalkan olacak sansürüne tepki gösterdi. UMED'den yapılan açıklamada, Meta'nın bu kararının İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olma girişimi şeklinde nitelendi.

UMED'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Sansür mekanizmalarını devreye sokan platformlar katliama ortak olmaktadır.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, "siyonist" kelimesinin "nefret söylemi ve hakaret" anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını duyurması, ırkçı Siyonizm'e kalkan olma çabası, İsrail'in Gazze'de 9 aydan bu yana gerçekleştirdiği soykırıma ortak olma girişimidir. 9 aydan fazla süredir havadan, karadan ve denizden İsrail'in sürdürdüğü saldırıları perdelemeye çalışan Meta'nın sansüre sarılması insan haklarına ihanettir.

Siyonizm; Musevileri Filistin'e yerleştirme (işgal) amacını güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasal harekettir. 1864 yılından bugüne hareketin bütün taraftarlarına, ister Yahudi olsun, ister olmasın "Siyonist" denmiştir. Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 1975'te almış olduğu 3379 No'lu kararında ise Siyonizm'in iddia edildiği gibi bir bağımsızlık hareketi olmayıp 'ırkçı' hareket olduğu beyan edilmiştir. Kaldı ki bu ırkçı hareket İsrail'i doğuran ve soykırımlara zemin hazırlayan ve yapan bir harekettir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irkçı ve katliamcı bir hareketi deşifre etmek tüm insanlığın görevidir. Bu görevi engellemek sadece sansür değil ırkçılığa sarılmak, kötüden yana saf tutmak, iyiliğe savaş açmaktır.

Hakikatin sesi olanların gönderilerinin silinmesi, hesaplarının kilitlenmesi ifade özgürlüğüne saldırı ve faşizan bir tutumdur."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP yandaşı Şaban Sevinç canlı yayında tepki çekti! Söylemlerine tahammül edemeyen Buket Aydın yayını terk etti
Medya

CHP yandaşı Şaban Sevinç canlı yayında tepki çekti! Söylemlerine tahammül edemeyen Buket Aydın yayını terk etti

CHP'nin kiralık kalemi olarak bilinen Şaban Sevinç'in, "CHP’nin satılmış delegeleri" sözüne kızıp, Buket Aydın'a kredi kartı üzerinden ahlak..
Türkiye-Suriye yakınlaşması FETÖ’den sonra PKK’yı da kızdırdı ABD, NATO ve AB’den acil yardım çağrısı! Yalvarıyoruz! Türkiye’ye müdahale edin
Gündem

Türkiye-Suriye yakınlaşması FETÖ’den sonra PKK’yı da kızdırdı ABD, NATO ve AB’den acil yardım çağrısı! Yalvarıyoruz! Türkiye’ye müdahale edin

'Kürdistan Ulusal Kongresi', ABD, NATO ve AB’den acil çağrısıyla yardım istedi. Sözde Kongre, Suriye ile normalleşme ve teröre karşı Irak’la..
Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, aylık faturasının 40-50 bin lira civarında olduğunu açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23