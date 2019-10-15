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UMED'den basın kuruluşlarına mektup: Medya insanlık suçuna ortak olmamalıdır

UMED tarafından uluslararası basın kuruluşlarına 'Medya insanlık suçuna ortak olmamalıdır' başlığı ile birer uyarı mektubu gönderildi.

15 Ekim 2019 Salı 14:37
UMED'den basın kuruluşlarına mektup: Medya insanlık suçuna ortak olmamalıdır

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin uluslararası medyaya bazı uyarılarda bulundu. UMED tarafından yayın kuruluşlarına 'Medya İnsanlık Suçuna Ortak Olmamalıdır' başlığı ile birer mektup gönderildi.

"Sivilleri hedef alan terör, terör örgütleri, işbirlikçileri ve terörizmin sözcülüğünü yapan medyayı kınıyoruz." ifadeleri kullanılan mektupta, "Algı operasyonlarıyla karakter suikastı gerçekleştirip iftira, yalan ve fitne ile gerçeklerin önüne set kurma çabası 'gazetecilik' değil terörizme hizmet etmektir." denildi.

'Örgüt sivilleri hedef alıyor'

PKK/YPG-PYD ve DEAŞ’ın, Suriye’den Türkiye’ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdığının hatırlatıldığı mektup, şu ifadelerle devam etti:

"Son 4 gün içerisinde PKK/PYD-YPG’nin saldırıları sonucunda onlarca sivil vatandaşımız şehit oldu, 200’e yakın kişi yaralandı ve gazeteciler de hedef alındı. Terör ile arasına mesafe koymayı beceremeyenlerin, tarafsızlığını yitirenlerin, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı dezenformasyon girişimleriyle hedef almaya devam ettiklerini üzülerek takip ediyoruz."

Türkiye'nin amacı terörü temizlemek

'Dünya Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında da şahit oldu'

"Altını çizerek tekrar belirtiyoruz ki terör dünya barışına ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Terör insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Bu insanlık suçuna karşı tüm insanlık ve basın örgütleri ortak hareket etmelidir. Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmak da insanlık suçudur. Bu suça medya ortak olmamalıdır."

"Tüm dünya şahittir ki;  PKK/PYD-YPG ve DAEŞ’e karşı Türkiye’nin daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Suriye halkına insani yaşam şartları sağlanmıştır. Bölge önce terörden arındırılmış ardından yeniden inşa edilerek normalleştirilmiş, yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönmesi sağlanmıştır. Barış Pınarı Harekatı ile de Türkiye bölgeyi sadece terörden arındırmayacak, oraya barış ve huzuru getirecek, şehirlerin temel altyapısını inşa ederek sığınmacıların evlerine dönmeleri sağlayacaktır."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:37
  1. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. YPG
  4. PYD
  5. DEAŞ

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