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"Umarım Karabükspor bu mücadeleyi kazanır"

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer:"Ligden düşmemiz kesinleşmesine rağmen son maçımıza kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

09 Nisan 2019 Salı 20:40
"Umarım Karabükspor bu mücadeleyi kazanır"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü İlhan Özer, "Ligden düşmemiz kesinleşmesine rağmen son maçımıza kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına daha yeni geldiğini ve geldiği hafta ligden düşmelerinin matematiksel olarak kesinleştiğini hatırlattı.

Takımın zor bir süreci atlatmaya çalıştığını, bu sürede kan kaybettiğini ifade eden Özer, "Ülke futbolunda Kardemir Karabükspor yarım asırdır vardır. Ancak son iki yıldır zor bir sürece girmiştir. Önce Süper Lig, sonra da 1. Lig'e veda etmiştir. Önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Ben bu takıma hem futbolcu hem de hoca olarak hizmet ettim. Bu durum hepimizi derinden üzmektedir. Yönetim kurulumuz canla başla takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak destek lazım." diye konuştu.

Karabükspor gibi takımların kolay oluşmadığını, yok olmasına da müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Özer, "Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak biz mücadele ediyoruz. Ligden düşmemiz kesinleşmesine rağmen son maçımıza kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeniden bu lige dönmek için çalışmaktayız. Genç fakat tecrübeli bir kadromuz oluştu. Bu kadro, ülke futboluna daha çok seneler hizmet edecek, ay-yıldızlı formayı taşıyacaklardır. Bu verilen, bir kentin onur mücadelesidir. Umarım Karabükspor bu mücadeleyi kazanır." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sahalarında Giresunspor'u ağırlayacaklarını anımsatan Özer, taraftarlardan genç oyuncuları yalnız bırakmamalarını istedi.


- Giresunspor maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, 14 Nisan Pazar günü sahasında Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyonun ardından teknik çalışma yapıldı.

İdmana, sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut katılmadı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:40
  1. Futbol
  2. İlhan Özer
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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