



ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın pasör çaprazlarından Ebrar Karakurt, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi olmanın avantajlarına dikkati çekti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Ebrar Karakurt, her sporcunun milli formayı giymeyi hayal ettiğini belirterek, "Küçüklüğümden beri en büyük hayalim A Milli Takım'da oynamaktı. Bu hayale geçen sene kavuştum. Çok gurur verici bir duygu. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun Türkiye'de yapılmasının her açıdan avantaj sağladığına değinen Ebrar, "Seyirci desteği öncelikle en büyük avantaj. İkincisi, kendini ve takımını Türk halkına kanıtlayabilmen için çok büyük bir avantaj. Umarım avantajlarımızı değerlendiririz ve başarıya ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinden Sırbistan'ın geçen yıl dünya şampiyonu olduğuna vurgu yapan Ebrar, şunları keydetti:

"Voleybol açısından çok ilerde bir takım. Sırbistan'ı güçlü buluyorum. Bulgaristan'ı geçen sene Uluslar Ligi'den biliyoruz. Savaşan bir takım. Diğer takımlara dair pek bir bilgi sahibi değilim. Çünkü daha önce oynamadık. Takımıma güveniyorum. Ankara seyircisi önünde oynamak güzel. Türkiye’de voleybol oynamak çok güzel. Voleybolumuzun daha kaliteli, daha güzel olması için Ankaralıların maça gelmesini ve bize destek olmalarını çok istiyoruz. Onların desteği olmadan başaramayabiliriz."



