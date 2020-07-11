UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci: Yüce Allah, fethin sembolü olan bu mabede sahip çıkma azmimizi daim eylesin

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahap Ekinci, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması için çaba harcayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, İslam'ın hayat dini olduğunu, İslam'da sosyal hayatın merkezinde camiler ve mescitlerin bulunduğunu belirtti.

Müslümanların tarih boyunca, özellikle de ecdadın camilerin ve mescitlerin merkezi konumuna önem verdiğini ve Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethinin ardından ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldığını hatırlatan Ekinci, "Ayasofya bu sembolik anlamını, gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler nezdinde hiçbir zaman yitirmemiştir. O günden bugüne 'Ayasofya Cami-i Kebiri' olarak anılan bu mabedin kısa bir fasıladan sonra yeniden ibadete açılmasından dolayı tüm Müslümanlar gibi bizler de UMAD ailesi olarak büyük bir mutluluk içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Ekinci, Sultanahmet Camisi ile Ayasofya Camisi'nin de Allah'a kulluğun ve ona ibadetin yeni bir merkezi olduğunu vurguladı.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için emeği geçenlere teşekkür eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Bizler, ülkemizdeki farklı düşünce ve meşrebe mensup çok sayıda ilim ve fikir adamını temsil eden bir çatı kuruluşu olarak temsil ettiğimiz çevreler ve kişiler adına Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması vesilesi ile bu mabedin tekrar eski işlevine döndürülmesi için çaba gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere, devlet adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, Müslüman halkımıza, gönlünde bu sevinci hisseden tüm dünya Müslümanlarına ve dost ülkelere çok teşekkür ediyoruz. Yüce Allah, Fatih'in hatırası ve fethin sembolü olan bu mabede sahip çıkma azmimizi daim eylesin."