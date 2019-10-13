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Umaç helvası nedir, nasıl yapılır?

Kars yöresine ait umaç helvası merak ediliyor. Umaç helvası nedir? Umaç helvası nasıl yapılır? İşte detaylar...

13 Ekim 2019 Pazar 16:53
Umaç helvası nedir, nasıl yapılır?

Kars yöresine ait umaç helvası merak ediliyor. Umaç helvası nedir? Umaç helvası nasıl yapılır? İşte detaylar...

Umaç helvası nedir?

Umaç helvası Kars yöresine ait bir tür tatlıdır. Umaç helvası genellikle kış aylarında yapılır ve enerji verir. Kars’ta çoğunlukla yemeklerin ardından bu helva yenir. Un helvasına benziyor ama yapımında süt de kullanılıyor. Un helvası sevenlerin kesinlikle denemeleri gereken bir lezzet.

Umaç helvası nasıl yapılır?

Malzemeleri

3 su bardağı un
1 su bardağı soğuk süt
300 gram tereyağı

Şerbeti İçin

2,5 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su

Hazırlanışı

Şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Yaklaşık 8 dakika kadar kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alın. Derin bir kaba aldığımız unun üzerine biraz süt dökün ve yoğurun. Kalan sütü de azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam edin.

Sütün tamamı bittiğinde un ıslak kum haline gelmeli. Un ıslak kum haline gelince, büyük topakları ayırmak için unu eleyin. Bir başka tencerede tereyağını iyice eritin. Hazırlamış olduğunuz unu tereyağına ekleyelin. Daha sonra bu karışımı kavurun.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 16:53
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