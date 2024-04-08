Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu Başkanından tepki! "Pervasızca"
Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan insansız hava aracı saldırısının yankıları sürerken, Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Pazar günü gerçekleşen drone saldırısının "nükleer güvenliğe ilişkin tehlikeyi ciddi şekilde artırdığını" dile getirdi.
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi.
Santralin Rusya tarafından kurulan yönetimi, santralin altıncı güç ünitesinin kubbesine yapılan saldırının hasara yol açmadığını açıkladı.Rus yetkililer, üç kişinin yaralandığını söylediği saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu söyledi. Ukrayna ise olayla ilgisi olduğunu reddetti.
Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama:"Pervasızca"
UAEA başkanı Rafael Grossi, Pazar günkü drone saldırısının "pervasızca" olduğunu ve tesisin karşı karşıya olduğu "nükleer emniyet ve güvenlik tehlikelerinde büyük bir artış" olduğunu söyledi.
UAEA, hasarın nükleer güvenliği tehlikeye atmadığını söyledi ancak "bunun, reaktörün muhafaza sisteminin bütünlüğünü zayıflatma potansiyeline sahip ciddi bir olay olduğu" konusunda uyardı.
Tesiste üretim durmuştu
Tesis 2022 yılında elektrik üretmeyi durdurdu, ancak "sıcak koruma" durumunda olan, yani tamamen çevrimdışı olmayan reaktörlerinden birini soğutmak için sürekli bir elektrik kaynağına ihtiyacı var.
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