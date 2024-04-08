Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu Başkanından tepki! "Pervasızca"

Ukrayna, Rusya kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi.

Santralin Rusya tarafından kurulan yönetimi, santralin altıncı güç ünitesinin kubbesine yapılan saldırının hasara yol açmadığını açıkladı.Rus yetkililer, üç kişinin yaralandığını söylediği saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu söyledi. Ukrayna ise olayla ilgisi olduğunu reddetti.

Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama:"Pervasızca"

UAEA başkanı Rafael Grossi, Pazar günkü drone saldırısının "pervasızca" olduğunu ve tesisin karşı karşıya olduğu "nükleer emniyet ve güvenlik tehlikelerinde büyük bir artış" olduğunu söyledi.

UAEA, hasarın nükleer güvenliği tehlikeye atmadığını söyledi ancak "bunun, reaktörün muhafaza sisteminin bütünlüğünü zayıflatma potansiyeline sahip ciddi bir olay olduğu" konusunda uyardı.

Tesiste üretim durmuştu

Tesis 2022 yılında elektrik üretmeyi durdurdu, ancak "sıcak koruma" durumunda olan, yani tamamen çevrimdışı olmayan reaktörlerinden birini soğutmak için sürekli bir elektrik kaynağına ihtiyacı var.

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