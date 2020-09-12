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Aktüel "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" Bursa'da başladı
Aktüel

"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" Bursa'da başladı

Etkinlik Kovid-19 salgını nedeniyle arabalı sinema olarak gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 01:25:54 -
"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" Bursa'da başladı

BURSA (AA) - Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle düzenlenen festivale ilgi yoğun oldu.

Yunuseli Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle arabalı sinema olarak gerçekleştirilen etkinliğe Bursalı vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağladı.

Gösteri sonunda etkinliğe katılan sinemaseverler korna çalarak filmlere beğenilerini gösterdi.

Festival kapsamında "park et seyret" sloganıyla 7 şairi konu alan 7 kısa film ile insan ve insani değerleri yücelten 7 kısa film olmak üzere toplamda 14 kısa filmin gösterimi yapılacak.

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