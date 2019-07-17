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Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı hazırlıkları devam ediyor

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nın Ortadoğu’nun en büyük turizm fuarı olacağını söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı hazırlıkları devam ediyor

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nın Ortadoğu’nun en büyük turizm fuarı olacağını söyledi.


Türkiye’nin üçüncü büyük turizm fuarı olan ‘Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nın bu yıl 26-29 Eylül tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacağını ifade eden Başkan Güler, bu yönde çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özellikle Ortadoğu’da turizm sektörünün buluşma noktası olma hedefi ile fuarın gerçekleşeceğini ve bu anlamda gerek yurt içi gerek yurt dışı yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Güler, “Türkiye’nin tüm renklerini bu fuarda bulabilmek mümkün olacak. Gerek il kültür ve turizm müdürlükleri gerekse özel sektörden, belediyeler, birlikler ve kurumların bulunduğu tüm bölgelerden katılım gerçekleşecektir. Bunun yanında İran başta olmak üzere on farklı ülkeden katılımcı ve ziyaretçiyi misafir edeceğiz” dedi.


İran’a geçen yıllara nazaran daha fazla mesai harcadıklarını ve özellikle İran’ın doğusu ve büyük illerini hedef aldıklarını belirten Güler, “İran Turizm Yatırımları Kurumu ve İran Sağlık Turizmi Derneği ile yapılan olumlu görüşmeler sonucu bu kurumlarım kanuni temsilcisi Behzad Shojaei ile başta Tahran, İsfahan, Meşet, Şiraz, Hemedan ve Reşt olmak üzere İran genelinden seyahat acentesi, tur operatörü ve sağlık turizmi bileşenlerinden oluşan 40 stantlık bir protokol imzaladık. Ayrıca İran genelinde yapılacak reklam ve tanıtımlar ile 2 bin kişilik profesyonel ziyaretçi fuara katılım sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.


Fuar çalışmaları kapsamında Irak ve Azerbaycan ile protokoller yapıldığını ve bu ülkelerden de 200 civarında katılımcı beklediklerini belirten Güler, “Gürcistan ve Ermenistan ile temaslarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yıl fuarımıza Asya ve Avrupa’dan 10 ülkenin katılım sağlamasıdır. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışından 20 bini profesyonel olmak üzere toplamda 100 bin kişinin fuarı ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.


Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nın sektör açısından önem arz eden bir fuar durumuna geldiğini ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:


“Artık sektörün heyecanla beklediği önemli fuarlardan birine ev sahipliği yapacağız. Bu yıl katılımcı profili, geçen yıllara nazaran daha kaliteli olacak, özellikle Asya ve Ortadoğu ülkelerine açılmak isteyen firmalar için Van Turizm ve Seyahat Fuarı, bulunmaz bir nimet olacaktır.”


Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 50’ye yakın il kültür ve turizm müdürlüğünün yanında bütün illerin tur operatörleri, acente, otel ve belediyelerinden oluşan katılımcıların bulunacağını da sözlerine ekleyen Güler, “Bu yıl Van Gölü, Van peyniri ve Van balı için farkındalık oluşturmak adına çalışmalarımız olacaktır. Aynı zamanda geçen yıl ikincisini düzenlediğimiz ‘Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin tüm bölgelerinden yaklaşık 500 akademisyen, Van’da 4 gün boyunca turizmi değerlendirecek ve aynı zamanda bölgeyi tanıma fırsatı bulacaktır. Ayrıca fuar süresince çeşitli sürprizlerimiz olacaktır. Ben bu anlamda gerçekleştireceğimiz fuarın şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
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