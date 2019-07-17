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Uluslararası Urla Tiyatro Festivali renkli başladı

İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilen Urla Uluslararası Toprak Sahne Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Uluslararası Urla Tiyatro Festivali renkli başladı

İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilen Urla Uluslararası Toprak Sahne Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. 16-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında 8. kez gerçekleştirilecek festival için biri İran’dan olmak üzere yurdun değişik yerlerinden 20 tiyatro ekibi Urla’ya geldi.


Urla Belediyesi’nin desteği ile Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali start aldı. Festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe; Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, CHP İzmir milletvekili Kani Beko, tiyatro sanatçıları; Orhan Aydın, Cezmi Baskın,Orçun Masatçı ve Yaşar Gündem katıldı. Jandarma kavşağından başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Festivale katılan oyuncular, yürüyüş boyunca halkı selamladı.


Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toprak Sahne adına törenin ilk konuşmasını yapan Onur Çatal, sanatın önemi ve Urla’nın sanata yaklaşımını anlattı.



Mahallelerde oyunlar sahnelenecek


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, tiyatroyu halka ulaştırabilmek için festivalin son derece önemli olduğunu söyledi. Oğuz, konuşmasında Atatürk’ün "Efendiler, milletvekili, bakan olabilirsiniz; ama sanatçı olamazsınız" sözü ile "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünün hatırlatarak, her zaman sanat ve sanatçının yanında olacaklarını söyledi. Oğuz, tüm vatandaşları Urla’nın yanı sıra; Bademler, Balıklıova, Uzunkuyu, Yağcılar ve Özbek meydanlarında sahnelenecek 22 oyunu izlemeye çağırdı. Oğuz, "5 gün boyunca 20 farklı tiyatro grubunun 200’den fazla oyuncusu 22 oyun ile sokaklarımızda, meydanlarımızda, köylerimizde bizleri tiyatroyla buluşturacak. Bu tür etkinliklerle Urla’mızın marka değerini daha da yukarıya taşıyacağız. Sanatta da Urla’yı bir numara yapmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.


Son olarak kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, belediye başkanını böyle bir sanatsal etkinliğe destek verdiği için kutladı. Beko, Türkiye’nin zor koşullara rağmen dik durmayı başaran sanatçılaraihtiyacı olduğunu vurguladı. Beko, "Aslında yeteri kadar onların yanında yer alamıyoruz; ama biz yüreği insan sevgisiyle Atatürk aşkıyla, cumhuriyet ve memleket sevgisiyle dolu vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Festival boyunca gün içinde atölye eğitimi alacak olan konuk sanatçılar, festival boyunca her gün 17.30’da çocuk oyunu, 21.00’da ise yetişkin oyunu sahneleyecekler. Tiyatro dünyasından deneyimli kişilerin katılımıyla sanat üzerine söyleşiler de yapılacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
  1. sanat

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