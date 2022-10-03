‘Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu’ Keçiören’de başladı

YENİ AKİT ANKARA

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, uluslararası niteliği ile Türk kültürünün Asya’dan Avrupa’ya uzanan serüveni ve bıraktığı izleri üzerine gerçekleştirilecek sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, “Tarihimize, geçmişimize, kültürümüze, geleceğimize ve varlığımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Devletlerin kültürleri, gelenekleri, örf ve adetleri vardır. Zengin, engin ve derin bir milletin, medeniyetin ve tarihin evladı olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Değerli hocalarımız sempozyumda kültürümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi üç gün boyunca anlatacak, yürek sözlerini çatacak ve değerli fikirlerini dile getirecekler. Sempozyuma katkı veren, uzaktan yakından gelen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Türk kültürünü yaşatmak için nefer olmaya devam edeceklerini ve Türk kültürünün zenginliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine de dikkati çeken Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Değerlerini ve benliklerini yitiren, kültürlerini kaybeden toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Ne kadar zengin bir tarih, kültür ve medeniyete sahip olduğumuzun bazen farkında olamıyoruz. Bunun farkında olanlar elbette var. Sibirya'dan Altaylara, Tanrı dağlarına, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya varıncaya kadar zengin ve derin tarih, kültür ve medeniyetimiz var. Bir dönem tarihi ve kültürü unutulmuş bir Türkistan yani Turan coğrafyamız vardı. 90'lardan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte yeni bir düzen kuruldu. Kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşması ile birlikte kaybolmaya yüz tutan veya kaybettirilmek istenen kültürümüz de yeniden ortaya çıktı. Atatürk diyor ki, ‘Ey Türk gençliği! Atanı tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç, kuvvet ve kudret bulacaksın.’ Elbette birçok değerlerimizin yozlaştığı, yok edildiği bir dönemdeyiz. Bu bakımdan gençlerimiz tarihini ve kültürünü iyi öğrenmeli ve yaşatmaya devam etmelidir. Keçiören de Türk kültürün minyatürdür. Tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı, biz yapan geçmişten günümüze tüm değerlerimizi yaşatan bir şehirdir.”

Yurt içi ve yurt dışından Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanının katılacağı sempozyumun ilk gününde Estergon Türk Kültür Merkezi’nde gala yemeği düzenlenecek. Yemek programında “Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu” Orta Asya’dan Balkanlara Türk Müziği esintileri sunacak. Sempozyum ikici gününde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde yapılacak, üçüncü gününde ise tekrar Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 35 oturumda Türk kültürü üzerine bildirilerin sunulacağı sempozyum 5 Ekim 2022 saat 16.00’da yapılacak oturumlar sonrası hazırlanan kapanış bildirisi ile sona erecek.