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Uluslararası Tekstil Konferansı Özbekistan'da başladı

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev: -"Özbekistan, bu yıl tekstil ürünleri ihracatını 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor"- Taşkent Büyükelçisi Er: - "Türkiye Devleti, uzun yıllar boyunca edindiği tecrübelerini Özbekistan’a aktarmaya hazır"

10 Eylül 2019 Salı 11:09
Uluslararası Tekstil Konferansı Özbekistan'da başladı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev, bu yıl tekstil ürünleri ihracatını 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Taşkent'te başlayan Global Tekstil Günleri etkinliği kapsamında organize edilen 2. Uluslararası Tekstil Konferansı'na dünyanın 20’ye yakın ülkesinden 100’den fazla yetkili ve uzman katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev, daha önce pamuk ham maddesi ihraç eden Özbekistan’ın artık tekstil sektörünü geliştirerek ve büyük yatırımlar yaparak, tekstil sektöründe önemli pay kapmaya gayret gösterdiğini ifade etti. Ülkede yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Ganiyev, bunun sonucunda tekstil sektörünün ülkedeki en çok yatırım ve ihracat yapan sektör olmayı başardığını belirtti.

Son 3 yılda sektörün geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda işlenen pamuk miktarını 2016’daki 400 bin ton düzeyinden geçen yıl 800 bin tona çıkardıklarını vurgulayan Ganiyev, "Bu yıl tekstil ürünleri ihracatını 2 milyar dolara, sektöre yapılan yatırım miktarını ise 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.


- "Türkiye, uzun yıllar boyunca edindiği tecrübelerini Özbekistan’a aktarmaya hazır"


Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de bölgede en büyük nüfusa sahip, güçlü medeniyeti, istikrarlı yönetimi ve ekonomik potansiyeli ile bölgesinde dikkat çeken, büyük bir gelecek vaat eden bir ülke olan Özbekistan’da halen yerleşik Türk sermayeli bine yakın firmanın yaklaşık yarısının tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini ve 30-40 bin Özbek vatandaşına istihdam sağladığını aktardı.

Er, Avrupa Birliği’nin tekstil pazarını Özbekistan’a açmasını müteakip tekstil alanındaki Türk-Özbek iş birliğinin artarak devam edeceğine, Türk tekstilcilerinin Özbekistan'daki yatırımlarının artacağına ve bunun her iki ülkenin tekstil sektörlerine büyük katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Günümüzde tekstil sektörünün geliştirilmesi ve dünya pazarında önemli aktörlerden biri olmak için yeterli ham madde ve iş gücüne sahip Özbekistan’ın çağdaş teknolojiler, inovatif yöntem ve tekniklere dayalı üretime geçmesi, devletin desteği ve teşvikleriyle özel sektörün güçlenmesi gerektiğini kaydeden Er, "Türkiye Devleti, uzun yıllar boyunca edindiği tecrübelerini Özbekistan’a aktarmaya hazır. Tekstil makineleri, tekstil boya ve kimyasalları gibi nitelikli alanlarda tercih edilen ve uygun fiyatlı kaliteli ürünler sunan Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Özbekistan’ın yakın gelecekte tekstil sektöründe yazacağı tarihin en önemli parçası olmaya adaydır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:09
  1. Özbekistan
  2. Uluslararası Tekstil Konferansı

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