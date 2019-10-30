Uluslararası sempozyumla tarihe ışık tutuldu

Selçuklu Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi paydaşlığında Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Suriye-Filistin-Irak Sempozyumunda tarihe ışık tutan konular ele alındı. Üç gün süren sempozyumda Selçukluların Filistin, Suriye ve Irak coğrafyasındaki varlığı tüm yönleri masaya yatırıldı. 16 ülkeden gelen bilim insanları 22 ayrı oturumda 66 adet bildiri sundu.

Akademisyenler ilgi gösterdi

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılış programına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir, sempozyum organizasyon komitesi ve akademisyenler katıldı.

66 tebliğ sunuldu

Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Suriye-Filistin-Irak Sempozyumunun düzenlenme amacının Selçukluların bugünkü Suriye ve Irak coğrafyasında bin yıl önceki varlığının halkımıza anlatılması ve sonrasında da tüm dünyanın dikkatini çekmek olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ahmet Çaycı, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu konunun üzerinde 10 aylık bir süreden beri titizlikle çalıştık” dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızrak da, “Bu kapsamda Selçuklu Tarihi Coğrafyasında böyle bir sempozyum üniversitemizin de üzerinde durduğu önemli bir etkinlik olarak sizlere taşıdık’’ dedi.

Büyük bir medeniyetin izleri

Kadim bir medeniyetin emanetine sahip çıkma adına önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, büyük medeniyetin beşiği olan kadim bir başkentin izlerini taşıdıklarını ifade etti.

Tarihi zenginliklerle dolu bir şehirde yaşıyoruz

Konya’nın Anadolu Selçuklu Devletine 212 sene başkentlik yaptığına dikkat çeken ve bu özel durumun başlı başına Konya’yı dünyada özel bir şehir haline getirdiğine dikkat çeken Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Sille bölgesinden, İvriz’den, Çatalhüyük’ten tutun Karatay Medresesi, İnce Minareye kadar tarihi zenginliklerle dolu bir şehirde yaşıyoruz. Bir nevi zaman tünelinde gibiyiz. Belediyelerimizin de bu noktada güzel çalışmaları var. Gerek Valiliğimiz, Kültür Müdürlüğümüz, belediyelerimiz bu konularda bir seferberlik halindeyiz. Bu kıymetleri bize kazandıran en önemli unsurlardan birisi de Selçuklu medeniyetinin günümüze kadar gelmiş olması. Kaynağına baktığımız zaman Selçuklular, Türk tarihinde İslam tarihinde çok büyük bir devletten, çok büyük bir otoriteden, sanattan ve tarihte bahsediyoruz. Bu tarihi miraslarımız bizim ne kadar köklü bir tarihe ne kadar köklü bir geçmişe medeniyete kültüre adalete, şefkate ve hizmet duygusuna sahip olduğumuzun birer göstergeleridir. Biz sonradan kurulmuş veya toplama bir araya getirilmiş ortak kültürü oluşmamış bir milletten bahsetmiyoruz. Kökü binlerce seneye uzanan tamamen süzüle süzüle gelmiş en ideal noktaya ulaşmış hem siyasi hem askeri manada büyük bir güç olarak dünyada sözü geçen bir milletin devletin evlatlarıyız. Bu mirasın hakkını vermek gerekiyor. Bu anlamda böyle güzel bir sempozyumu tertip eden kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.