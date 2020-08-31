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Aktüel "Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi
Aktüel

"Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:47:08 -
"Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara Adası ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu, tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Esit Enerji tarafından desteklenen ve Saraylar Mahallesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sempozyuma katılan sanatçıların mermerleri adeta nakış gibi işlediğini söyledi.

Sempozyumun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur." sözlerini düstur edinerek gerçekleştirildiğini aktaran Aksoy, şunları söyledi:

"Sempozyumda, küratörümüz Hakan Şengönül önderliğinde, kanserle mücadelesinde yüzünden bir an olsun tebessümü eksik etmeyen, güçlü duruşuyla tanınan 21 yaşındaki demir bacaklı kızımız Neslican Tay'ın anıt mezar çalışması da gerçekleşmiştir. Bu koca yürekli kızımızın anıt mezarı tamamlandığında, memleketi Rize'ye taşınacaktır."

Sempozyuma Kaymakam Göksel Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı İrfan Okur ve İlçe Emniyet Amir Vekili Uğur Balcı ile sanatçılar katıldı.

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