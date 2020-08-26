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Spor Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Antalya ve Muğla'da yapılacak
Spor

Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Antalya ve Muğla'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:19:09 -
Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Antalya ve Muğla'da yapılacak

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından "Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı", 19-20 Eylül tarihlerinde Antalya ve Muğla'da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, Seydikemer ve Kaş Belediyelerinin destekleriyle gerçekleştirilecek yarış, iki gün iki etap olarak düzenlenecek.

Kaş'tan 19 Eylül'de başlayacak bisiklet yarışında ilk gün, 74 kilometrelik zorlu bir etabın ardından "İlklerin ve enlerin kenti" olarak nitelendirilen Patara Antik Kenti önünde son bulacak.

Geceyi Patara'da sahilde kurulacak çadırlarda geçirecek yarışmacılar, ertesi gün Patara-Seydikemer arasındaki 57 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

Yarış koordinatörü Hazar Yaka, AA muhabirine, 500'den fazla bisiklet tutkununun katılması beklenen organizasyonla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Patara'nın dünyanın tanıması gereken önemli bir destinasyon olduğunu belirten Yaka, "Bu konuda çalışmalarımızı uzun süredir sürdürüyoruz. Yarışa Filistin'den Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Azerbaycan'a önemli bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

"Yeni Nesil Yarış" sloganıyla toplu start yerine natürel startı benimsediklerini anlatan Yaka, yarışla bölgedeki muhteşem doğanın yanında Patara'nın eşsiz güzelliğini de tüm dünyaya göstermek istediklerini dile getirdi.

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