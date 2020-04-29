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Spor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bütçesini ve önceliklerini gözden geçirecek

2020-04-29 18:05:06 -
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bütçesini ve önceliklerini gözden geçirecek

ANKARA (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçelerini ve önceliklerini gözden geçirecekleri belirtti.

Bach, IOC'nin internet sitesinde yer alan açık mektubunda, koronavirüs salgınının spor dünyasını ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Salgın sonrası dünyada nelerin değişeceğinin bilinmediğini vurgulayan Bach, "Bazı aktivitelerimizin kapsamını gözden geçirmeli ve yeni realiteye göre gerekli değişiklikleri yapmalıyız. IOC yönetimi de bütçesini ve önceliklerini gözden geçirecek." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini hatırlatan Bach, IOC'nin ekonomik desteğini sürdüreceğini aktararak, "Erteleme maliyetine ilişkin henüz kesin bir rakam vermek zor ancak birkaç yüz milyon doları bizim omuzlamamız gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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