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Aktüel Uluslararası öğrencilere Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri tanıtıldı
Aktüel

Uluslararası öğrencilere Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri tanıtıldı

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören Türkmenistan, Kosova, Mısır ve Afganistan uyruklu öğrenciler için körfezde tekne turu düzenlendi - Afganistanlı Khalil Rahman: - "Bize bu imkanları sunan Türkiye'deki yetkililere teşekkür ederiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:32:13 -
Uluslararası öğrencilere Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri tanıtıldı

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde uluslararası öğrenciler için Saros Körfezi'nde tekne turu düzenlendi.

Trakya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören Türkmenistan, Kosova, Mısır ve Afganistan uyruklu öğrenciler, İbrice Limanı'na yanaşan iki tekneye görevliler tarafından alındı.

Limandan ayrılan tekneler Erikli ve Mecidiye sahili, İtalyan Koyu ve Uzunkum bölgesi açıklarında tur attı. Yabancı öğrencilere körfezin doğal güzellikleri tanıtıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin Edirne'yi ve Trakya Üniversitesini tercih ettiğini söyledi.

Öğrencilerin eğitim süresi boyunca sosyal etkinliklere de katıldığını belirten Çalışkan, "Ücretsiz gerçekleştirdiğimiz tekne turu ile öğrencilerimiz Saros Körfezi'nin eşsiz güzelliklerini yerinde yaşayarak, tanıma şansını yakaladılar. Trakya Üniversitesinde öğrenim gören 4 bin 200 uluslararası öğrenciye, kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Tıp fakültesi öğrencisi Afganistan uyruklu Khalil Rahman da ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ifade etti.

Türkiye'de üniversite eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Rahman, "Bize bu imkanları sunan Türkiye'deki yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Türkmenistan uyruklu Movlamberdı Ballyyev ise Türkiye'nin zengin doğal güzelliklere sahip olduğunu, Saros Körfezi'ni çok beğendiğini anlattı.

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