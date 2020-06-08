Uluslararası misafirler için havalimanlarımız hazır

92 Ülke ile işbirliği

İlk aşamada dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık” açıklamasında bulunmuştu.

İlk sefer KKTC’ye

Karaismailoğlu’nun açıklamalarına göre, 10 Haziran tarihi itibariyle; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan’a, 15 Haziran tarihi itibariyle; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan’a, 20 Haziran tarihi itibariyle; Hollanda, Kazakistan’a, 22 Haziran tarihi itibariyle; Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve 25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika olmak üzere uçuşların başlaması bekleniyor.