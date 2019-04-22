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Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada kadınlarda Antalya’dan Kemer Belediye Veteran, erkekler + 40'ta Ukrayna'dan Bremer, + 45'de İstanbul'dan Dilex, + 50'de ise Bursa'dan Vet 16 takımları şampiyon oldu.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle düzenlenen turnuvada, Ukrayna, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Edirne, Sivas ve Muğla'dan 30 takım yer aldı.

Turnuvada 8 kadın ve 22 erkek takım 4 kategoride mücadele etti. Karşılaşmaları A klasmanı 8 hakem yönetti.


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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
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