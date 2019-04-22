Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi

Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı.
Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada kadınlarda Antalya’dan Kemer Belediye Veteran, erkekler + 40'ta Ukrayna'dan Bremer, + 45'de İstanbul'dan Dilex, + 50'de ise Bursa'dan Vet 16 takımları şampiyon oldu.
Marmaris Belediyesinin desteğiyle düzenlenen turnuvada, Ukrayna, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Edirne, Sivas ve Muğla'dan 30 takım yer aldı.
Turnuvada 8 kadın ve 22 erkek takım 4 kategoride mücadele etti. Karşılaşmaları A klasmanı 8 hakem yönetti.
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