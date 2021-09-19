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Ekonomi Uluslararası kuruluşların raporları ‘şüpheli’ bulundu
Ekonomi

Uluslararası kuruluşların raporları ‘şüpheli’ bulundu

Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Raporu’nun yayımını durdurması uluslararası kuruluşların raporlarının güvenirliğini yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:24:00 -
Uluslararası kuruluşların raporları ‘şüpheli’ bulundu

IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin Çin’in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının tespit edilmesi yatırımcılar arasında endişelere neden oldu. ABD Hazine Bakanlığı, “ciddi” olarak nitelendirdiği bulguların analiz edildiğini bildirdi.

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