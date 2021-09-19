Uluslararası kuruluşların raporları ‘şüpheli’ bulundu
Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Raporu’nun yayımını durdurması uluslararası kuruluşların raporlarının güvenirliğini yeniden gündeme getirdi.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin Çin’in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının tespit edilmesi yatırımcılar arasında endişelere neden oldu. ABD Hazine Bakanlığı, “ciddi” olarak nitelendirdiği bulguların analiz edildiğini bildirdi.