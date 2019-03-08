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Uluslararası Hırdavat Fuarı 14 Mart’ta kapılarını açıyor

Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Hırdavat Fuarı yer 150’ye yakın yerli ve yabancı sektör temsilcisini ziyaretçiler ile bir araya getirecek.

08 Mart 2019 Cuma 17:33
Uluslararası Hırdavat Fuarı 14 Mart’ta kapılarını açıyor

Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Hırdavat Fuarı yer 150’ye yakın yerli ve yabancı sektör temsilcisini ziyaretçiler ile bir araya getirecek. Fuar, Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı katılımcıların sektöre daha yakından bakmasına, potansiyel müşterileriyle yüz yüze görüşülmesine fırsat tanıyacak.



Voli Fuar’ın düzenlediği 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 3’üncü Uluslararası Hırdavat Fuarı; sektörün önemli firmaları ile başta Avrasya bölgesi olmak üzere çok sayıda ülkeden profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirecek. 150’ye yakın yerli ve yabancı katılımcılar ile ziyaretçileri bir araya getirecek fuar, Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı katılımcıların sektöre daha yakından bakmasına, potansiyel müşterileriyle yüz yüze görüşülmesine fırsat tanıyacak.



Yapılan bilgilendirmede; fuara Türk üreticilerin yanı sıra İtalya, Hindistan, Tayvan ve Çin’den 100’ün üzerinde marka katılacak. Fuarda, İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Konya, Adana, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Denizli, Tekirdağ’dan katılımcı ve ziyaretçiler yer alacağı kaydedildi



Önümüzdeki sene rezervasyonları şimdiden yapıldı


Türkiye’nin önde gelen hırdavat üreticilerinden oluşan katılımcı firmaların, fuardan çok memnun olduklarını ve fuarın her geçen yıl büyüdüğünü belirten Proje Müdürü Zülküf Karadayı, bu sene 3’üncü kez sektörü bir araya getirecek fuara, sektör temsilcilerinin bir sonraki yıl için şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdıklarını söyledi.


Fuara İtalya, Hindistan, Tayvan ve Çin’den de firmaların katıldığını da kaydeden Karadayı, "Hırdavat Fuarı, oluşturduğu iş hacmi ile sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor. Hırdavat sektörünün marka değerine katkı sağlayan bu büyük fuarın tüm sektör oyuncuları tarafından desteklenmesi ile birlikte yerli malı ürünlerimizin yurt dışına açılan kapısı Uluslararası Hırdavat Fuarı olacak" dedi.


Hırdavat sektöründe spesifik bir fuar olmadığını belirten Zülküf Karadayı, sektördeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, fuarın iç ve dış piyasa açısından önemli bir rol üstlenerek, yakın gelecekte kendi kulvarında dünyanın en büyük organizasyonu olacağının sinyallerini verdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:33
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