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Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi bugün son buluyor

Bu yıl ilki düzenlenen, yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefleyen Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi bugün son buluyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:52
Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi bugün son buluyor

Dün başlayan, 10:00 – 18:00 saatleri arasında, Pullman İstanbul Airport Hotel ve Kongre Merkezi’nde Türkiye’de Hac ve Umre hizmetleri veren seyahat acenteleri ve Suudi Arabistan’da hizmet veren iaşe, transfer, vize ve otel sahiplerinin bir araya geldiği Hac ve Umre Hizmetleri Zirvesi bugün son buluyor.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi dün kapılarını açtı. 450’si yabancı yaklaşık 700 firmanın katıldığı zirveye ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gösterildi.

Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Abdurrahman Dilipak da zirveyi takip eden isimler arasındaydı. 

Bugün de ziyarete açık olan etkinliğin yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ticaret hacminin oluşturması hedefleniyor. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:52
  1. İstanbul
  2. Uluslararası Hac ve Umre Zirvesi

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