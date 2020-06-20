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Uluslararası Göç Örgütü: "Yemen'deki düzensiz göçmenler artan risklerle karşı karşıya"

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:48:37 -
Uluslararası Göç Örgütü: "Yemen'deki düzensiz göçmenler artan risklerle karşı karşıya"

SANA (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki Afrikalı düzensiz göçmenlerin "artan risklerle karşı karşıya oldukları" uyarısında bulundu.

IOM'un Twitter hesabından 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Yemen'deki göçmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle azalan sayılarına rağmen artan bir riskle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Açıklamada, binlerce düzensiz göçmenin yiyecek ve sudan yoksun kaldığı ifade edildi.

Yemen'deki düzensiz göçmenlerin toplam sayısıyla ilgili bilgiye yer verilmeyen açıklamada, 2019'da Afrika Boynuzu'ndan 138 binden fazla göçmenin Arap Körfezi ülkelerinde daha iyi bir yaşam aramak üzere Yemen'e geldiği aktarıldı.

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