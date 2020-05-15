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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, kaçırılan Yemenli gazetecinin bulunmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:27:24 -
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, kaçırılan Yemenli gazetecinin bulunmasını istedi

ADEN (AA) - Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Yemen makamlarından kaçırılan Yemenli gazetecinin bulunmasını ve suçluların yargıya sevk edilmesini talep etti.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yemenli gazeteci Asil Mustafa Suveyd'in, kardeşinin ifadelerine göre, 1 Mayıs'ta Aden'e gitmek üzere Taiz kentindeki evinden ayrıldıktan sonra kaçırıldığı belirtildi.

Bağımsız bir gazeteci olan Suveyd'in yaptığı haberler nedeniyle tehditler aldığı ifade edilen açıklamada, Yemen makamlarının Suveyd'i bir an önce bulması, durumunu kamuoyuyla paylaşması, güvenliğini sağlaması ve kaçıranları yargıya sevk etmesi istendi.

Suveyd'in kaçırılması kınanarak bunun Yemenli gazetecilerin yıllardır maruz kaldığı ve uluslararası medya camiasını endişeye sevk eden güvenlik krizinin devam ettiğinin göstergesi olduğu kaydedildi.

Yemenli Gazeteciler Sendikası Eğitim ve Rehabilitasyon Komitesi Başkanı Nebil el-Esedi, daha önce yaptığı açıklamada, Suveyd'in kaçırılmasından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinin sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve geçici başkent Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğu ya da engellediğini ifade ediyor.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de tüm kontrol geçen Ağustos ayından bu yana BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

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