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Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Yurtseven: Krizin başından beri Suriye'deyiz

Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Mevlit Yurtseven "Suriye tarafında kurduğumuz sağlık merkezlerimiz özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere binlerce kişiye hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

12 Mart 2019 Salı 01:27
Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Yurtseven: Krizin başından beri Suriye'deyiz

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı doktor Mevlit Yurtseven, "Suriye krizinde baştan beri bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Gönüllülük esasına dayanarak çalışan doktorlarımız sürekli sahada. Suriye tarafında kurduğumuz sağlık merkezlerimiz özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere binlerce kişiye hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Yurtseven, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kriz Bölgelerinde AID ve Hekim" konulu konferansta, AID olarak kriz bölgelerine sağlık hizmeti götürdüklerini anlattı.

Tıbbi yardım derneği olarak uluslararası çalışma alanlarından birinin de kriz bölgeleri olduğunu aktaran Yurtseven, şöyle konuştu:

"Krizler coğrafyamızın en önemli sorunlarından biridir. Basit bir kriz bile kısa sürede insani krize dönüşebilmektedir. Bu nedenle krizin yönetilmesi ve çözülmesi için kendi imkanlarımız ölçüsünde her an hazır olmamız gerekiyor. Suriye krizinde baştan beri bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Gönüllülük esasına dayanarak çalışan doktorlarımız sürekli sahada. Suriye tarafında kurduğumuz sağlık merkezlerimiz özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere binlerce kişiye hizmet vermeye devam ediyor."

"Hekim duyarlılığı son derece önemli"

Yurtseven, Suriye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde hizmet veren gönüllü doktorlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Savaşın travmasını azaltmak adına travma ve rehabilitasyon merkezi kurduk. Sağlıklı annelik için özellikle mültecilere yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dünyanın birçok coğrafyasında Asya'da olsun Afrika'da olsun sağlık çalışanlarına eğitim veriyoruz. Yine katarakt için çalışmalarımız devam ediyor. Krizlerin insani krize dönüşmesinden sonra yapılabilecek ilk şey önlenebilir ölümlerin azaltılmasıdır. Krizlerin yönetilebilmesi ve önlenebilir ölümlerin azaltılması için hekim duyarlılığı son derece önemli. Bu duyarlılığın oluşmasını sağlıyoruz. Dünyaya duyurulması noktasında bu konu gerçekten önemli. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetleriyle anne ve çocuk sağlığıyla bunları nasıl yapabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz."

Doktor adayı öğrencilerin katıldığı konferansta, kriz bölgelerinde sağlıkla ilgili yapılması gerekenler anlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 01:27
  1. Uluslararası Doktorlar Derneği
  2. Mevlit Yurtseven
  3. AID

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