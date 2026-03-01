  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
85 öğrenci can verdi! Pezeşkiyan’dan dünyaya çağrı Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır” İran Kızılayı duyurdu! Saldırılardaki ölü sayısı belli oldu Başkan Erdoğan'dan İran'la ilgili son dakika açıklaması Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler Aslan evinde şov yaptı! 28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla... AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım”
Dünya Uluslararası Bağdat Havalimanı’na İHA saldırısı
Dünya

Uluslararası Bağdat Havalimanı’na İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uluslararası Bağdat Havalimanı’na İHA saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’nı hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. ABD askerlerinin konuşlu olduğu Victoria Üssü’nün hedef alındığı bildirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’nı hedef alan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü’ne yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, Victoria Üssü’ndeki hava savunma sistemleri üsse yaklaşmaya çalışan bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek herhangi bir zayiat oluşmadan başarıyla düşürdü.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Zikar ve Basra vilayetlerinde toplam 9 İHA’nın düşürüldüğünü açıklamasının hemen ardından yaşanan son saldırı ile Irak genelinde son birkaç saat içinde etkisiz hale getirilen İHA sayısı 10’a yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23