Uluslararası Anadolu Kartalı eğitimi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı 21 Haziran’da başlayan ve Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 4 farklı ülkenin katılımıyla icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi başarıyla tamamlandığını duyurdu.
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4 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi başarıyla tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “21 Haziran’da başlayan ve Konya’daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 4 farklı ülkenin katılımıyla icra edilen Uluslararası Anadolu Kartali-2021 Eğitimi başarıyla tamamlandı. Azerbaycan, Katar ve Pakistan'ın fiilen katıldığı tatbikatta; 57 hava aracı ve 537 personel görev yaptı. Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nde toplam 450 sorti uçuş gerçekleştirilmiş, 30 Haziran 2021'de Seçkin Gözlemci ve basın günü icra edildi. Seçkin Gözlemci ve Basın Günü'ne Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’de katıldı. Eğitim süresince müşterek ve birleşik görev nevilerinden öne çıkan; Yakın Hava Desteği (YHD), Dinamik Hedefleme (DH), Zamana Duyarlı Hedefleme (ZDH), Su Üstü Unsurlarına karşı Hava Harekâtı [Anti Surface Force Air Operations (ASFAO) in Maritime Environment] görevleri icra edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Eğitimin tamamlanması Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.