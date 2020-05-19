Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti! "Muhaliflerle Esed masaya oturacak" iddiası

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriyeli muhalifler ile Esed rejiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra Cenevre'de masaya oturma konusunda anlaştıklarını söyledi.

İngiliz haber ajansı Reuters'da yer alan son dakika haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Suriye'deki gelişmeler hakkında bir açıklama yaptı.

Pedesen, Suriye'de yıllardır çatışan muhalifler ile Esed rejiminin Cenevre'de anayasa sürecinin görüşmek üzere tekrar bir araya gelme konusunda anlaştığını söyledi.

Gazetecilere demeç vere BM Temsilcisi, "Koronavirüs salgını izin verdiği anda Cenevre'ye gelmeyi kabul ettiler ve bir sonraki toplantı için bir gündem üzerinde anlaştılar" dedi.